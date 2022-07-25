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  4. Sosyal medyada gündem oldu! Yarı çıplak adam akıl hastanesine götürülürken camı kırıp ambulanstan kaçtı

Sosyal medyada gündem oldu! Yarı çıplak adam akıl hastanesine götürülürken camı kırıp ambulanstan kaçtı

25.07.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’da ismi açıklanmayan bir adam hareket halindeki ambulansın arka camını kırdı. Açtığı delikten geçen adam, sadece iç çamaşırıyla koşarak uzaklaşmaya başladı. Başka bir sürücü tarafından kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Rusya’nın Vologda kentinde bir ambulansta yaşanan ilginç olaya sosyal medyanın gündemine yerleşti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler akıl hastanesine götürülmek üzere ambulansa bindirilen bir adamın aracın camını kırarak kaçış anlarına sahne oldu. Adamın ambulansın camını yanında bulunan acil durum çantasıyla kırdığı ve açtığı delikten geçerek koşarak uzaklaştığı görüldü.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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Sosyal medya kullanıcıları paylaşılan görüntülere dair yorumlarını iletmeyi ihmal etmediler. Bir kullanıcı “Yalan söylemeyeceğim, hareketleri oldukça becerikli, mükemmel bir kaçış” yorumunu yaptı.

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Bir diğer kullanıcı ise, “Rus Tarzanı” yorumunu ekledi. Bir diğere kullanıcı ise “Rusya'daki en aklı başında adam" diye şaka yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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