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Yarım asırdır görülmüyordu! Yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı...

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 27.06.2019 11:47 | Son Güncelleme

Eskişehir'de en son 1970'li yıllardan önce görülen Siraz balığı tekrar Porsuk Çayında görüldü. Porsuk Çayında uzun süredir görülmeyen Siraz balığı, bu ay yeniden kendini gösterdi.

Yarım asırdır görülmüyordu! Yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı...

Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) Başkanı Osman Demirtaş, yaklaşık 50 yıldır Eskişehir'deki Porsuk Çayında görülmeyen balık çeşidinin tekrar ortaya çıkmasının Porsuk Çayının eskisi gibi temiz olmaya başlamasından kaynaklandığını belirtti. Demirtaş, "Siraz balığı yıllar önce Porsuk Çayının kendi balıklarından biriydi, barajda da görülürdü. Eskişehir'de en son 1970'li yıllardan önce görülmüştü. On yıllardır görülmeyen 42 santimetre gibi ciddi boyutlardaki bir Siraz balığı bu sene Porsuk'ta görüldü. Geçen haftalarda yaptığımız yarışmada yakalandı" dedi.

'ORTAYA ÇIKIŞI PORSUK ÇAYI'NIN TEMİZ OLDUĞUNUN GÖSTERGESİ'

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Siraz balığı hakkında bilgi veren Demirtaş, yıllar sonra tekrar görülen balık türünün temiz sularda yaşadığını belirterek, "Siraz balığının vücudu uzun ve mekanik şekillidir. Genellikle akarsuların hızlı aktığı, taşlı ve kumlu kesimlerinde de yaşamasına karşın, rakımları yüksek olan soğuk sularda ve göllerde yaşayan bir balıktır. Akarsuların taşlı kısımlarında avlanabilen bir balık olduğundan dolayı alabalık gibi temiz suyu seven bir balık. Porsuk'ta çıkması Porsuk Çayının da temiz olduğunun göstergesi" ifadelerini kullandı.

'BİZİM DÜZENLEDİĞİMİZ YARIŞMA SIRASINDA ORTAYA ÇIKTI'

Boyutu itibariyle yıllar sonra ilk kez kendi yarışmalarında görülmesinin güzel olduğunu ifade eden ESBALDER Başkanı Demirtaş, "Bizim düzenlediğimiz yarışma içindeki Tatlı Su Kefali kategorisinde yarışma sürerken 42 santimetre boyuna kadar gelmiş Siraz balığı denk geldi. Bu boyutuna rağmen kategoriye girmediği için balığı tutan sporcumuz ödülü alamadı. Çünkü Tatlı Su Kefaline attığı oltaya Siraz balığı denk geldi. Kategori dışı olduğundan da fotoğraflandı, geri hemen suya iade edildi. Bu boyutlarda yıllar sonra ilk kez görüldüğü yerin bizim yarışmamız olması da ayrı bir güzel nokta" şeklinde konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
siraz balığı Porsuk Çayı eskişehir

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