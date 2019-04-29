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Yarım asırdır Murat 124 sevdasından vazgeçilmiyor

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OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 29.04.2019 10:05 | Son Güncelleme

Adını Osmanlı padişahından alan ve 1971 yılında üretimine başlanan Murat 124, Türk halkının gönlündeki yerini koruyor.

Yarım asırdır Murat 124 sevdasından vazgeçilmiyor

Adını, Bursa'nın Osmanlı'ya başkentlik yaptığı dönemde padişahlık yapan Sultan Murat Hüdavengidar'dan alan 'Murat 124', aradan geçen 48 yıla rağmen vatandaşların ilgi odağı olmaya devam ediyor. TOFAŞ Bursa Anadolu Arabaları Müzesi'nde sergilenen Murat 124, ilk günkü klasik görünümünü koruyor.

İLK ÜRETİMİ 1971'DE GERÇEKLEŞTİ

Murat 124'ün 70'li yıllarda yaygın olarak üretildiğini ifade eden TOFAŞ Kurumsal İletişim Direktörü Arzu Çolakoğlu otomobilin tarihi hakkında bilgi verdi ve şunları söyledi:

"Murat 124 TOFAŞ'ın 1971 yılında ilk ürettiği araç, aynı zamanda Türkiye'nin ilk sac otomobili, bu anlamda çok önemli. Diğer yandan da Türkiye'de yüksek adetlerle üretilen ilk otomobil 1971 yılından 1976 yılana kadar üretimi gerçekleşti. Aynı zamanda Avrupa'da eş zamanlı satışı yapılan bir otomobil. 1967 yılında Avrupa'da yılın otomobili seçilmesi ile de ünlü olmuştur. Araca Murat ismi verilirken farklı alternatifler düşünülmüş o dönemde fabrikanın da Bursa'da olmasından dolayı Uludağ, Nilüfer, Murat Hüdavengidar'dan gelen Murat ismi değerlendirilmiştir. Daha sonra ana hissedarların yaptığı görüşme sonucunda Murat isminde mutabık kalınmıştır."

'İLK GÜNKÜ HEYECANLA BİNİYORUM'

20 sene önce aldığı arabasına hala ilk günkü heyecan ile bindiğini ve satmayı düşünmediğini belirten Murat 124 sahibi Salih Zimitoğlu ise "1994 Model bir Hacı Murat'ım var ben bunu 2000 yılında almıştım. Yaklaşık 20 senedir, Hacı Murat'ı kullanıyorum. Bu arabalar bizim için çok önemli. Eskiden böyle arabası olan zengin oluyordu. A'dan Z'ye her türlü masrafını karşıladım. Hacı Murat ile 5 defa Karadeniz turu yaptım. Arabam bana eski günleri hatırlatıyor. Hacı Murat'a hala ilk günkü heyecan ile biniyorum, değiştirmeyi de düşünmüyorum" diye konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Murat 124 otomobil osmanlı padişahı tofaş

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