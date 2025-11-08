100 gramı 200 lira! Yarım asırlık kestane tezgahı: 50 yılını vermiş!

Edirne'de 73 yaşındaki Yılmaz Erol'un yarım asırlık geçim kaynağı kestane satmak oldu. Genç yaşta bir ustasından işi öğrenen Erol, 50 yıldır sonbahar ve kış aylarında Saraçlar Caddesi'nde seyyar tezgahında kestane satarak hayatını sürdürüyor.

Yaz aylarında kaynamış mısır, kışın ise kestane satan Yılmaz Erol, üç çocuğunu bu işle kazandığı parayla okutup evlendirdiğini belirterek, "Helal kazançla kimseye muhtaç olmadım" dedi. Erol, mesleğini sürdürmekten gurur duyduğunu ifade etti.

"KESTANEYİ SEVEN, HER GÜN GELİR"

Saraçlar Caddesi'nde vatandaşların uğrak noktası haline gelen Erol'un tezgahında 100 gram kestane 200 liradan satılıyor. Soğuk kış günlerinde sıcak kestane kokusuyla caddenin havasını değiştiren Erol, "Kestaneyi seven, her gün gelir" diye konuştu.

"KESTANELER SİNOP'TAN GELİYOR"

Vatandaş Ahmet Alagöz ise Yılmaz Erol'un sattığı kestanelerin lezzetinden memnun olduğunu belirterek, "Kestaneler Sinop'tan geliyor. Daha kaliteli olduğu için kestane kebap yemeye özellikle buraya geliyoruz" ifadelerini kullandı.

"HAVA ŞARTLARI ELVERİRSE MART BAŞINA KADAR DA SÜRER"

Kestane sezonunun şubat ayı sonuna kadar devam edeceğini belirten Erol, "Hava şartları elverirse mart başına kadar da sürer" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır