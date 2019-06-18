Mynet Trend

Yarım saatte 7 kilogram yağış düştü! Cadde ve sokaklar göle döndü!

orkun.inanc orkun.inanc
TÜRKİYE GÜNCEL  | 18.06.2019 02:29 | Son Güncelleme

Erzurum'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Metrekareye yaklaşık 7 kilogram yağış düşen şehirde alt geçitler suyla doldu.

Yarım saatte 7 kilogram yağış düştü! Cadde ve sokaklar göle döndü!

Son bir haftadır mevsim normalleri üzerinde sıcaklık yaşayan Erzurum'da bugün akşam saat 19.00'da başlayan sağanak ve dolu etkili oldu. Meterooloji yetkililerinin konvektif yağışlar olarak adlandırdığı şehirler üzerinde ani ısınmalarla gelişen sağanak, kent merkezinde başta ulaşım olmak üzere yaşamı olumsuz etkiledi.

Alt geçitlerin suyla dolduğu Erzurum'da mahsur kalan araçlara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Cadde ve sokaklarda yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar çatı altlarında korunmaya çalıştı. Doluyla birlikte etkili olan sağanak sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü. Yaklaşık yarım saatte metrekareye 7 kilogram yağış düşen kent merkezinde bazı mahallelerde su baskınları yaşandı. (DHA)

--14005126

Tüm ayrıntılar yayınlandı! Siz de hayran kalacaksınız Tüm ayrıntılar yayınlandı! Siz de hayran kalacaksınız
Dayakçı kocaya kitap okuma cezası!Dayakçı kocaya kitap okuma cezası!
Poz verip bir de sosyal medyadan paylaştılar!Poz verip bir de sosyal medyadan paylaştılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurum sağanak yağış

En Çok Okunan Trend Haberler

Piton timsahı canlı canlı yedi!

Piton timsahı canlı canlı yedi!

Eşinin sokak ortasında tüfekle yaraladığı kadın o anları anlattı! ' Sıra sana geldi, anneni vurdum'

Eşinin sokak ortasında tüfekle yaraladığı kadın o anları anlattı! ' Sıra sana geldi, anneni vurdum'

Çukur'dan sonra sürpriz proje! Yeni imajıyla şaşırttı

Çukur'dan sonra sürpriz proje! Yeni imajıyla şaşırttı

Kan donduran olay! Önce kız arkadaşını öldürdü sonra yanına uzanıp...

Kan donduran olay! Önce kız arkadaşını öldürdü sonra yanına uzanıp...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Karar sonrası İBB önünde coşkulu kutlama!

Karar sonrası İBB önünde coşkulu kutlama!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Fotoğraf çekmeden geçmiyorlar! İş yerinin dışını böyle kapladı

Fotoğraf çekmeden geçmiyorlar! İş yerinin dışını böyle kapladı

Aydın'daki Atatürk büstünün hali tepki çekti!

Aydın'daki Atatürk büstünün hali tepki çekti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ameliyata böyle girmişti! Doktordan ilk açıklama geldi

Ameliyata böyle girmişti! Doktordan ilk açıklama geldi

Dayakçı kocaya kitap okuma cezası!

Dayakçı kocaya kitap okuma cezası!

Öldürdükleri kirpilerle poz verdiler, 13 bin 897 lira ceza yediler

Poz verip bir de sosyal medyadan paylaştılar!

Dilencinin üzerinden çıkan para zabıtaları şaşırttı!

Dilencinin üzerinden çıkan para zabıtaları şaşırttı!

Türkiye’nin Milli Muharip Uçağı ilk kez sergileniyor!

Milli Muharip Uçak ilk kez sergileniyor!

Canlı yayın sonrası İmamoğlu'ndan dikkat çeken fotoğraf

Canlı yayın sonrası İmamoğlu'ndan dikkat çeken fotoğraf

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.