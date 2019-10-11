Yarım saatte şarj olan Oppo Reno Ace ortaya çıktı

Oppo’nun yeni amiral gemisi modeli Reno Ace, su damlası çentiği tasarımı ile geliyor. Dolayısıyla telefonun tasarım anlamında modern bir çizgide durduğunu söyleyebiliriz.
Telefonun ön kısmı büyük oranda ekrandan oluşuyor. İnce çerçeveler, su damlası çentiğinin içerisine gizlenmiş olan selfie kamerası ile birleşiyor.
Telefonun arka kısmına geçtiğimizde ise orta kısımda dikey olarak konumlandırılmış 4’lü ana kamera modülü ile karşılaşıyoruz. Arka yüzde fiziksel bir parmak izi okuyucusu ise bulunmuyor. Oppo yeni amiral gemisi modelinde ekran altı parmak izi okuyucusu teknolojisine yer vermiş.
ÜST SEVİYE TEKNİK ÖZELLİKLER
Oppo Reno Ace, teknik özellikleri itibariyle de üst segmente hitap ediyor. Çinli üreticinin yeni amiral gemisi modeli Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 855+ yonga setinden güç alıyor. Sistemini 12GB RAM ile destekleyen modeli UFS 3.0 teknolojisini destekleyen 256GB’lık dahili depolama alanına sahip.
Telefonda oyun oynayanlar için özel bir soğutma sistemi de düşünülmüş. Oppo aşırı ısınmalara karşı sıcak hat boruları ile yeni bir soğutma teknolojisi kullanmış. Bu sayede yeni Reno modeli ısınmaya karşı da dayanıklı diyebiliriz.
Oppo Reno Ace’ın en önemli özelliği ise desteklediği yeni hızlı şarj teknolojisi. Çinli üretici yeni amiral gemisi modelinde 4000 mAh batarya ve 65W hızlı şarj desteği sunuyor. Bu yeni teknoloji sayesinde Reno Ace’i sadece 30 dakika içerisinde tamamen şarj etmek mümkün. Telefonun bu özelliği sayesinde rakiplerinin hayli önüne geçeceğini söylemek yanlış olmayacaktır.
TATMİNKAR KAMERA DENEYİMİ
Oppo’nun yeni üst segment modelinde dikey olarak konumlandırılmış 4’lü ana kamera modülü yer alıyor. 48MP Sony IMX586 sensore, 13MP’lik telefoto kamera, 8MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP’lik monochrome kamera eşlik ediyor. Ayrıca telefonda 16MP’lik selfie kamerası yer alıyor.
Sayısal anlamda baktığımızda Oppo Reno Ace’in kamera açısından beklentileri karşıladığını söylemek yanlış olmayacaktır.
Ekran tarafına baktığımızda ise 90 hz yenileme hızına sahip 6.5 inçlik FHD+ AMOLED bir ekranla karşılaşıyoruz. Oyun odaklı telefonlardaki ekranlarla yarışacak kalibrede olan bu ekranın 20:9 en boy oranına sahip olduğunu da belirtelim.
ColorOS 6.1 destekli Android 10 ile çalışacak olan Reno Ace, 422 (8GB RAM / 128GB dahili depolama) dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. 12GB RAM, 256GB depolama alanın sahip versiyon içinse 534 dolar ödemeniz gerekecek.
Almanlar tarafından inşa edilmişti! Asırlık köprü hala ayakta
Bu görüntüye sahip olmak yalnızca 30 dakika sürüyor
Elektronik sigara, kansere mi sebep oluyor?
Akın akın gidiyorlar! Bu şelale aşk acısını dindiriyor
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Flaş gelişme
Sela okuyan müezzine saldırmışlardı! O davada karar belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum