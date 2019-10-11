Yarım saatte şarj olan Oppo Reno Ace ortaya çıktı

Oppo’nun yeni amiral gemisi modeli Reno Ace, su damlası çentiği tasarımı ile geliyor. Dolayısıyla telefonun tasarım anlamında modern bir çizgide durduğunu söyleyebiliriz.

Telefonun ön kısmı büyük oranda ekrandan oluşuyor. İnce çerçeveler, su damlası çentiğinin içerisine gizlenmiş olan selfie kamerası ile birleşiyor.

Telefonun arka kısmına geçtiğimizde ise orta kısımda dikey olarak konumlandırılmış 4’lü ana kamera modülü ile karşılaşıyoruz. Arka yüzde fiziksel bir parmak izi okuyucusu ise bulunmuyor. Oppo yeni amiral gemisi modelinde ekran altı parmak izi okuyucusu teknolojisine yer vermiş.

ÜST SEVİYE TEKNİK ÖZELLİKLER



Oppo Reno Ace, teknik özellikleri itibariyle de üst segmente hitap ediyor. Çinli üreticinin yeni amiral gemisi modeli Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 855+ yonga setinden güç alıyor. Sistemini 12GB RAM ile destekleyen modeli UFS 3.0 teknolojisini destekleyen 256GB’lık dahili depolama alanına sahip.

Telefonda oyun oynayanlar için özel bir soğutma sistemi de düşünülmüş. Oppo aşırı ısınmalara karşı sıcak hat boruları ile yeni bir soğutma teknolojisi kullanmış. Bu sayede yeni Reno modeli ısınmaya karşı da dayanıklı diyebiliriz.