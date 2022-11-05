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Yarın ne sınavı var? ÖSYM takvimine göre 6 Kasım Pazar günü hangi sınav var?

05.11.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarın ne sınavı var, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, sınavları hafta sonları uygulanmaya devam ediliyor. Birçok kişi yarın yapılacak sınavın ne olduğunu öğrenmek için arama motorlarında "yarın hangi sınav yapılacak?", "ÖSYM takvimine göre 6 Kasım Pazar günü hangi sınav var?" soru ve konu başlıklarını sorgulamaya başladı. İşte 6 Kasım Pazar günü ÖSYM'nin gerçekleştireceği sınava ilişkin detaylar...

Yarın ne sınavı var? ÖSYM takvimine göre 6 Kasım Pazar günü hangi sınav var?

ÖSMY sınavlarının tarihi yaklaştıkça vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız veriyor. "Yarın ne sınavı var?" sorusu internette araştırılıyor. Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklamanın ardından KPSS sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde adayların erişimine açıldı. Yarın 2022 KPSS ortaöğretim sınavı yapılacak.

YARIN NE SINAVI VAR?

6 Kasım Pazar günü KPSS ortaöğretim sınavı yapılacak.

Sınav sonucu ise 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

KPSS ortaöğretim sınavı 130 dakika (2 saat 10 dakika) sürecek .

Adaylara Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumlarında 60'şar soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak.

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KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS ortaöğretim sınav yerleri ile ilgili ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına (2022-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebiliyor.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 6 Kasım'da yapılacak olan KPSS Ortaöğretim sınavı için adayların saat 10.00’dan sonra binalara alınmayacakları aktarıldı.

Sınav yerel saate göre yapılacağı için; adayların, Kıbrıs/Lefkoşa için saat 09.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı belirtildi.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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