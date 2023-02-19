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Yarın okullar açılacak mı? 20 Şubat Pazartesi yarın okullar var mı yok mu? İlkokul, ortaokul, liselerde son durum...

19.02.2023 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarıyıl tatilinden sonra deprem nedeniyle eğitime ara verildi. Milli Eğitim Bakanlığı Mahmut Özer, depremden etkilenen illerdeki okulların mart ayında açılacağını duyurmuştu.İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirlerdeki birçok öğrenci özet olarak, yarın okulların açılıp açılmayacağını merak ediyor. Peki yarın okullar açılacak mı? 20 Şubat Pazartesi yarın okullar var mı yok mu? İşte detaylar...

Yarın okullar açılacak mı? 20 Şubat Pazartesi yarın okullar var mı yok mu? İlkokul, ortaokul, liselerde son durum...

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremin çevresinde bulunan birçok ili etkilemesi büyük bir felakete yol açtı. Deprem nedeniyle eğitim hayatında da yeni kararlar alındı. Deprem bölgelerinde okulların tatil olduğu açıklanırken diğer illerde yaşayan öğrenciler son durumu araştırmaya başladı. Peki yarın okullar açılacak mı? 20 Şubat Pazartesi yarın okullar var mı yok mu? İşte detaylar...

Yarın okullar açılacak mı? 20 Şubat Pazartesi yarın okullar var mı yok mu? İlkokul, ortaokul, liselerde son durum...

20 ŞUBAT PAZARTESİ OKULLAR AÇILACAK MI?

Bakan Özer, depremden etkilenen şehirlerin haricinde, tüm okulların yarın (20 Şubat) açık olacağını duyurdu. Bakan Özer, 71 ilde ilkokul, ortokul ve liselerde 2. dönem olarak bilinen bahar yarıyılının 20 Şubat 2023 tarihinde resmen başlayacağını bildirdi.

İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Depremden etkilenen bölgelerde okulların açılma tarihinin 1 Mart 2023'e kadar ertelendiğini duyuran Bakan Özer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"10 ilde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. 1 Mart tarihi itibariyle 10 ilimizde bölgesel eğitim öğretime geçme kararı vermeyeceğiz. İlçe ve okul temelli kararlar alacağız. 10 ilimizde, ihtiyaç olan yerlerde ikili öğretime geçeceğiz, kapasiteyi maksimum ve verimli kullanacağız." Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği 10 ilimizde, ihtiyaç olan yerlerde ikili öğretime geçeceğiz, kapasiteyi maksimum ve verimli kullanacağız."

Yarın okullar açılacak mı? 20 Şubat Pazartesi yarın okullar var mı yok mu? İlkokul, ortaokul, liselerde son durum...

Depremden etkilenen illerde okulların daha geç açılacağını duyuran Bakan Özer konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Depremden etkilenen illerimizde okulların 24 tanesi yıkıldı, 83 tanesinde ağır hasar var. Şubat ayının sonuna kadar tüm okullardaki hasar tespit çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz. Deprem bölgesinde 1 Mart'ta eğitim başlayacak demedik. 1 Mart'a kadar bu 10 ilde eğitim öğretime ara veriyoruz. Duruma bakılacak. 1 Mart tarihini öteleyebiliriz de."

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