EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Yarın okullar tatil mi? 22 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir'de yarın okullar var mı yok mu?

Yarın okullar tatil mi? 22 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir'de yarın okullar var mı yok mu?

21.02.2023 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve diğer on ili etkileyen depremlerin ardından okullar tatil edilmişti. Sonrasında illerdeki okullar etaplara ayrılmış ve okulların hangi şehirlerde tatil edildiği aktarılmıştı. Geçtiğimiz gün Hatay'da bir deprem daha meydana geldi. Bunun ardından okulların akıbeti yeniden araştırılmaya başlandı. Peki yarın okullar tatil mi? 22 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir'de yarın okullar var mı yok mu? İşte merak edilenler...

Yarın okullar tatil mi? 22 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir'de yarın okullar var mı yok mu?

6 Şubat depreminin artçıları devam ederken geçtiğimiz gün akşam saatlerinde bir deprem daha oldu. Bunla birlikte, yarın okulların tatil olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Depremden en çok etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da okulların açılma süresi 27 Mart'a kadar ertelendi. Peki yarın okullar tatil mi? 22 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir'de yarın okullar var mı yok mu? İşte merak edilenler...

Yarın okullar tatil mi? 22 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir'de yarın okullar var mı yok mu?

YARIN OKULLAR VAR MI?

Adana, Kilis, Diyarbarkır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde eğitim, 1 Mart itibarıyla başlayacak.

Yarın okullar tatil mi? 22 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir'de yarın okullar var mı yok mu?

Geçtiğimiz günlerde, "10 ilimizde eğitim öğretime geçişi il bazlı değil ilçe ve okul bazlı sürdüreceğiz. 3 ayrı kategoride yer alan illerimizde okullarımızın sağlamlık raporlarına göre farklı zamanlarda eğitim öğretime başlayacağız." ifadelerini kullanan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Osmaniye ve Gaziantep'te okulların açılma süresinin 13 Mart'a kadar ertelendiğini duyurdu.

Yarın okullar tatil mi? 22 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir'de yarın okullar var mı yok mu?

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE OKULLAR VAR MI?

22 Şubat Çarşamba günü için güncel bir tatil açıklaması bulunmuyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YKS ertelendi mi? Başvurular ne zaman alınacak?YKS ertelendi mi? Başvurular ne zaman alınacak?
Üniversitelerde hangi bölümlerde yüz yüze eğitim olacak? Üniversitelerde hangi bölümlerde yüz yüze eğitim olacak?
Bakan Özer duyurdu! 'Parasız yatılı' olarak yerleştirilebileceklerBakan Özer duyurdu! 'Parasız yatılı' olarak yerleştirilebilecekler
Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul okul tatil

En Çok Okunan Eğitim Haberler

TUS ve YDUS ertelendi! Bakan Koca duyurdu

TUS ve YDUS ertelendi! Bakan Koca duyurdu

Üniversiteler açılacak mı? YÖK Başkanı duyurdu

Üniversiteler açılacak mı? YÖK Başkanı duyurdu

YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS'ye kaç gün kaldı?

YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS'ye kaç gün kaldı?

Bakan Özer ‘Bir karar daha aldık’ diyerek duyurdu!

Bakan Özer ‘Bir karar daha aldık’ diyerek duyurdu!

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

En yakın arkadaşınız olmaya aday, en iyi tablet modelleriyle tanışın!

En yakın arkadaşınız olmaya aday, en iyi tablet modelleriyle tanışın!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Kabin boy valizime nasıl daha çok eşya sığdırırım?" diyenler buraya!

"Kabin boy valizime nasıl daha çok eşya sığdırırım?" diyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.