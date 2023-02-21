6 Şubat depreminin artçıları devam ederken geçtiğimiz gün akşam saatlerinde bir deprem daha oldu. Bunla birlikte, yarın okulların tatil olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Depremden en çok etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da okulların açılma süresi 27 Mart'a kadar ertelendi. Peki yarın okullar tatil mi? 22 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir'de yarın okullar var mı yok mu? İşte merak edilenler...

YARIN OKULLAR VAR MI?

Adana, Kilis, Diyarbarkır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde eğitim, 1 Mart itibarıyla başlayacak.

Geçtiğimiz günlerde, "10 ilimizde eğitim öğretime geçişi il bazlı değil ilçe ve okul bazlı sürdüreceğiz. 3 ayrı kategoride yer alan illerimizde okullarımızın sağlamlık raporlarına göre farklı zamanlarda eğitim öğretime başlayacağız." ifadelerini kullanan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Osmaniye ve Gaziantep'te okulların açılma süresinin 13 Mart'a kadar ertelendiğini duyurdu.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE OKULLAR VAR MI?

22 Şubat Çarşamba günü için güncel bir tatil açıklaması bulunmuyor.



