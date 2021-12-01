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Yarını Yok filmi ne zaman çekildi? Yarını Yok filminin oyuncuları kimler?

01.12.2021 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarını Yok filmi ilgi çekici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile sinemaseverlerin beğenisini topluyor. Toplamda 93 dakika süren Yarını Yok filminin oyuncu kadrosunda Paul Anderson, Ethan Hawke, Rutger Hauer gibi isimler yer alıyor. İşte merak edilenler...

Yarını Yok filmi ne zaman çekildi? Yarını Yok filminin oyuncuları kimler?

Yarını Yok filminin ne zaman vizyona girdiği ve filmin konusunun ne olduğu merak ediliyor. Bilim kurgu, aksiyon ve gerilim filmi olan Yarını Yok filmi Brian Smrz tarafından yönetildi. Peki Yarını Yok filmi ne zaman çekildi? Yarını Yok filminin oyuncuları kimler? İşte detaylar...

YARINI YOK NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Zachary Dean, Ron Mita tarafından kaleme alınan Yarını Yok filmi 1 Aralık 2017 Cuma vizyona girdi.

YARINI YOK KONUSU NEDİR?

Kiralık bir katil olan Travis Conrad kendisine verilen son işi sırasında öldürülür ve patronu tarafından geçici olarak canlandırılır. Yaşamak için yalnızca 24 saati vardır. Bu süre içerisinde Travis, hayatını elinden alan insanlarla hesaplaşmak ister.

YARINI YOK OYUNCULARI KİMLER?

  • Ethan Hawke
  • Paul Anderson
  • Rutger Hauer
  • Liam Cunningham
  • Nathalie Boltt


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