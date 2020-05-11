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Yarının Sınırında filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yarının Sınırında ne zaman çekildi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 20:54 | Son Güncelleme

Yarının Sınırında isimli bilim kurgu aksiyon türündeki film bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Yarının Sınırında filminde Tom Cruise ve Emily Blunt başrollerini paylaşıyor. Peki Yarının Sınırında filmi konusu nedir? Yarının Sınırında ne zaman çekildi? İşte Yarının Sınırında hakkında merak edilenler.

Yarının Sınırında filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yarının Sınırında ne zaman çekildi?

Yarının Sınırında, Doug Liman tarafından yönetilen ve senaryosu Hiroshi Sakurazaka'nın 2004'te yayınlanan All You Need Is Kill adlı Japon light novelinden uyarlanan 2014 Amerika yapımı bilimkurgu, aksiyon filmidir.

YARININ SINIRINDA KONUSU

Yakın gelecekte dünyayı ele geçiren Mimics adlı uzaylı birliği, birçok büyük şehri yok eder ve milyonlarca insanı ölümün eşiğinde bekletir. Dünyada hiçbir ordu, onların hızına, silahlarının gücüne ve de en önemlisi telepati yoluyla emir verme ve uygulama güçlerine ulaşamaz. Artık dünyadaki tüm ordular bu uzaylı sürüsüne karşı güçlerini birleştirmek durumundadır ve bu güç birliği dışında ikinci bir şansları yoktur. Subay Bill Cage daha önce bu savaşlardan hiçbirine katılmamış tecrübesiz bir askerdir ve atıldığı yeni görevi onun için bir nevi intihar anlamına gelmektedir. Beklenen olur; Cage dakikalar içerisinde öldürülür… Fakat bu bir sonu değil, yeni bir başlangıcı doğurur.

YARININ SINIRINDA OYUNCULARI

Tom Cruise – Cage

Emily Blunt – Rita

Brendan Gleeson – General Brigham

Bill Paxton – Master Sergeant Farell

Jonas Armstrong – Skinner

Tony Way – Kimmel

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