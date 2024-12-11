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Yarışmacının o hareketi çıldırttı! Zuhal Topal ne olduğunu anlayamadı eli ayağı titredi! "Bu kadar da değil"

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
11.12.2024 19:06
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Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programında ilginç anlar yaşandı. Gülay isimli yarışmacı aniden çığlık atınca ortalık karıştı. Zuhal Topal çılgına döndü tepki gösterdi.

Yarışmacının o hareketi çıldırttı! Zuhal Topal ne olduğunu anlayamadı eli ayağı titredi! "Bu kadar da değil"

Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programında her hafta birbirinden iddialı yarışmacılar yaptıkları yemeklerle büyük ödül için yarışıyor. Kendi günlerinde oluşturdukları menülerle en yüksek puanı almak için mücadele eden yarışmacılar zaman zaman ilginç anlara da imza atıyor.

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Her hafta olduğu gibi bu hafta da şaşırtan bir olay yaşandı. Yemekleri ve masası eleştirilen yarışmacı Gülay Hanım daha fazla dayanamayarak mutfaktayken çığlık attı.

ZUHAL TOPAL ÖNCE KORKTU SONRA KIZDI!

Mutfaktan gelen çığlık sesini duyan Zuhal Topal ve yarışmacılar endişelendi. Yarışmacı Gülay'ın başına kötü bir şey geldiğini düşündüler fakat hiçbir şey olmadığını gören sunucu Zuhal Topal fena sinirlendi.

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"Bu nasıl bir çığlıktır yahu? Bu olmaz. Bir televizyon programındasınız. Kaç yaşına gelmiş insanlarsınız. Çoluğunuz çocuğunuz var. Hareketlerimize tepkilerimize dikkat edelim. Bu kadar da değil" dedi.

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"Aklımızı aldın. Bu kadarına da gerek yok. Bu ne abartı tepki yahu?" sözleriyle tepki gösterdi.

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Yarışmacının isteği olay oldu! Ünlü sunucu ne diyeceğini bilemedi Yarışmacının isteği olay oldu! Ünlü sunucu ne diyeceğini bilemedi
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Zuhal Topal
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