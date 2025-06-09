Yarışmada cevaplayamadığı soru hukuk öğrencisini dillere düşürdü!

Sunuculuğunu Oktay Kaynarca’nın yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dün akşam dikkat çeken anlar yaşandı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi bir yarışmacı, karşılaştığı hukuk sorusunda zor anlar yaşadı.

HOCASINI ARAYIP SORDU

Yarışmacıya yöneltilen “Kanun maddelerinin kendi içlerinde satır başlarıyla ayrıldıkları ufak bölümlerden her birine ne ad verilir?” sorusu karşısında kararsız kalan yarışmacı, telefon joker hakkını kullanarak hukuk hocasını aradı. Şıklar arasında 'motto', 'ninni', 'fıkra' ve 'masal' yer alırken, doğru cevap olan 'fıkra', telefonla aldığı destek sonrası verilebildi.

TOPA TUTULDU

Hukuk fakültesi 3. sınıf öğrencisinin temel bir kavram olan "fıkra"yı bilememesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.