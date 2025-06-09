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Yarışmada cevaplayamadığı soru hukuk öğrencisini dillere düşürdü!

"Kim Milyoner Olmak İster"de hukuk öğrencisinin temel bir hukuk sorusunda zorlanması sosyal medyada tepkilere yol açtı. Yarışmacı, cevabını hocasından yardım alarak verebildi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Yarışmada cevaplayamadığı soru hukuk öğrencisini dillere düşürdü!
Çiğdem Sevinç

Sunuculuğunu Oktay Kaynarca’nın yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dün akşam dikkat çeken anlar yaşandı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi bir yarışmacı, karşılaştığı hukuk sorusunda zor anlar yaşadı.

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HOCASINI ARAYIP SORDU

Yarışmacıya yöneltilen “Kanun maddelerinin kendi içlerinde satır başlarıyla ayrıldıkları ufak bölümlerden her birine ne ad verilir?” sorusu karşısında kararsız kalan yarışmacı, telefon joker hakkını kullanarak hukuk hocasını aradı. Şıklar arasında 'motto', 'ninni', 'fıkra' ve 'masal' yer alırken, doğru cevap olan 'fıkra', telefonla aldığı destek sonrası verilebildi.

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TOPA TUTULDU

Hukuk fakültesi 3. sınıf öğrencisinin temel bir kavram olan "fıkra"yı bilememesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Hukuk Kim Milyoner Olmak İster
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