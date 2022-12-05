Yarıyıl tatili ve yaz tatili tarihi araştırmaları hız kazandı. Öğrenciler dinlenecekleri tatil tarihini, aralık ayının gelmesiyle araştırmaya başladı. Bir eğitim yılı içerisinde iki ara tatil ve ve bir yaz tatili yapılıyor. Peki yarıyıl tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2023 yaz tatili hangi gün? İşte detaylar...

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Öğrenciler ilk yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.

İkinci yarıyıl tatilini 17-20 Nisan 2023 arasında uygulanacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MEB tarafından yayımlanan takvimde, ikinci dönemin başlangıcının 6 Şubat 2023 Pazartesi günü olduğu bilgisi yer aldı.

2022-2023 okul dönemi ise 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler için yaz tatili başlamış olacak.



