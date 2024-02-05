EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Yarıyıl tatili sona erdi! Okullarda ikinci dönemin ilk ders zili bugün çalacak

Yarıyıl tatili sona erdi! Okullarda ikinci dönemin ilk ders zili bugün çalacak

05.02.2024 07:07 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, 16 günlük yarıyıl tatilinin ardından 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemine bugün başlayacak.

MEB'e bağlı okullarda eğitim alan 20 milyon 481 bin öğrenci ve görevli 1 milyon 178 bin öğretmen, 2023-2024 eğitim öğretim yılında 11 Eylül 2023'te ders başı yaptı.

Türkiye genelinde 74 bin okulda ve 744 bin derslikte başlayan eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 13-17 Kasım 2023'te yapan öğrenciler, 19 Ocak'ta karnelerini aldı ve 16 günlük sömestir tatiline başladı.

14 HAZİRAN'DA SONA ERECEK

2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi bugün başlayacak ve 14 Haziran Cuma günü sona erecek.

ARA TATİL 8-12 NİSAN'DA

İkinci dönem ara tatili ise 8-12 Nisan arasında yapılacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül'de başlayacak.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Günün Önemli Manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dersler sadeleşiyor, beceri eğitimleri geliyor! Anasınıfı, 1. sınıf, 5 sınıf ve 9. sınıf...Dersler sadeleşiyor, beceri eğitimleri geliyor! Anasınıfı, 1. sınıf, 5 sınıf ve 9. sınıf...
Eğitimde yeni müfredat dönemi! Bakan Tekin 'Çalışmaları tamamladık' diyerek duyurduEğitimde yeni müfredat dönemi! Bakan Tekin 'Çalışmaları tamamladık' diyerek duyurdu
MEB'den devamsızlıkla ilgili yeni karar! İlkokul, ortaokul, lise...MEB'den devamsızlıkla ilgili yeni karar! İlkokul, ortaokul, lise...
Anahtar Kelimeler:
okul yarı yıl tatili
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı Mevduat adımı! Türk lirası zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak

Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı Mevduat adımı! Türk lirası zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak

Görüntüler büyük tepki çekti! "Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar"

Görüntüler büyük tepki çekti! "Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar"

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın galibiyetinin ardından iki ayrılığı birden açıkladı!

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın galibiyetinin ardından iki ayrılığı birden açıkladı!

Kanada’da yabancılara konut satışı yasağı iki yıl daha uzatıldı!

Kanada’da yabancılara konut satışı yasağı iki yıl daha uzatıldı!

Hatayspor Stadı'nın son hali izleyenleri ağlattı!

Hatayspor Stadı'nın son hali izleyenleri ağlattı!

MEB'den devamsızlıkla ilgili yeni karar! İlkokul, ortaokul, lise...

MEB'den devamsızlıkla ilgili yeni karar! İlkokul, ortaokul, lise...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.