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Yarıyıl tatilinde çocukları bekleyen siber tehlike

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 14.01.2019 10:03 | Son Güncelleme

Öğrenciler için 2 hafta sürecek yarıyıl tatilinin başlamasına çok az kaldı. Tatil süresince zamanlarının büyük bir kısmını internete bağlı cihazlar ile geçirmek isteyen çocukların maruz kalabileceği siber tehlikelere karşı anne babaları uyaran Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, ebeveynler için çok kritik 6 tavsiyede bulundu.

Yarıyıl tatilinde çocukları bekleyen siber tehlike

Kontrolü elden bırakmayın. Çocuğunuzun internet geçmişine ara sıra göz atın. Yaşına uygun olmayan bir içeriğe maruz kalıp kalmadığına dikkat edin.

Endişelerinizi açıkça paylaşın ve uyarın. Çocuğunuza bilgisayar, tablet ve akıllı telefon kullanımı ile ilgili kurallar koyun ve onlarla nelerden endişelendiğiniz hakkında konuşun. Neye izin verip neye vermediğinizi ve sebeplerini açıklayın. Çocuğunuzu müstehcenlik ve saldırganlık içeren spam mesajlar, anlık mesajlar ve e-postaları cevaplamaması konusunda uyarın.

Uygulamalara dikkat edin. Çocuğunuza mobil uygulamalar indirirken dikkatli olması konusunda öğüt verin. Uygulamaların bazıları saldırgan reklam yazılımları ve ücretli hatlara mesaj gönderen kötü amaçlı yazılımlar içeriyor olabilir. Oyunları ve uygulamaları sadece Google Play ve App Store gibi resmi uygulama mağazalarından indirin. Bilinçsiz uygulama içi satın almalar yapmalarını önleyin.

Gizlilik ayarlarını birlikte düzenleyin. Çocuğunuz sosyal medyada hesap oluştururken, gizlilik ayarları için ona yardımcı olun ve maruz kalacağı içerikleri kısıtlamak konusunda teşvik edin. Çocuğunuzun hangi sosyal medya sitelerini kullandığını bilin ve çevrimiçi arkadaşlarını gerçek hayatta da tanıdığınızdan emin olun.

Cihazlardaki kameralara izinsiz erişilmediğinden emin olun. Uygulama izinleri konusunda temkinli olun. Örneğin, bir el feneri uygulamasının kameraya erişmesi kesinlikle gerekmez. Kameraya erişmek isteyen uygulamaların izinlerini kontrol edin ve güvenilir olup olmadıklarını araştırın. Global güvenlik yazılımı şirketi Bitdefender Antüvirüs’ün “Web Kamerası Koruma” özelliği, bilgisayarınızın veya dizüstü bilgisayarınızın sahte uygulamalar tarafından kötüye kullanılıp kullanılmadığını tanımlar ve sizi, mahremiyetinizi ele geçirmeye çalışan siber suçlulardan korur.

Ebeveyn kontrolü içeren bir güvenlik yazılımı kullanın. Çocuğunuzun çevrimiçi aktivitelerini izleyebileceğiniz Ebeveyn kontrolü içeren bir güvenlik çözümü edinin. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
siber tehlike yarıyıl tatili öğrenci Çocuk Teknoloji

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