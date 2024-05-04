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  4. Yaş farkı çok konuşulmuştu! Berdan Mardini'den evlilik açıklaması geldi

Yaş farkı çok konuşulmuştu! Berdan Mardini'den evlilik açıklaması geldi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.05.2024 12:50
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Fatoş Yelliler ile sancılı bir boşanma süreci yaşayan Berdan Mardini'nin kendisinden yaşça küçük Dilara Talay ile yeni bir aşka yelken açması uzun süre gündem olmuştu. Genç sevgilisi ile el ele görüntülenmekten hiç çekinmeyen Mardini'den evlilik açıklaması geldi.

Yaş farkı çok konuşulmuştu! Berdan Mardini'den evlilik açıklaması geldi

Farklı giyim tarzı ve özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren Berdan Mardini, 2010 yılında evlendiği eşi Fatoş Mardini ile 2021 yılında olaylı bir şekilde boşandı. Boşanmanın ardından yeni bir aşka yelken açan Mardini'nin genç sevgilisi ile arasındaki yaş farkı uzun süre konuşuldu.

Genç sevgilisi ile her fırsatta aşk dolu karelerini sosyal medya hesabından yayınlayan Mardini sevgilisi ile el ele görüntülenmekten de hiç çekinmiyor.

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'EVLİLİK AÇIKLAMASI'

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile bir galaya katılan Mardini evlilik sorularının gelmesiyle birlikte 'Oldu bitti' yanıtını vermişti. Ünlü türkücüden evlilik iddialarına yanıt geldi.

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'EŞİM OLUYOR...'

Berdan Mardini; 'Evlilik sadece bir imzaya bağlı değil. Evlilik kalbiyle vicdanıyla olur. Benim sevdiğim ve beraber yaşadığım insanlar hayatımda önemli yer kaplıyor, dolasıyla eşim oluyor' dedi.

Vitrin


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