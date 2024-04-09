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Yaş farkı çok konuşulmuştu! Yılmaz Erdoğan ile Cansu Taşkın'ın dudak dudağa görüntüleri ortaya çıktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.04.2024 15:04
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Hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünde oynadığı İnci Taneleri dizisi ile son dönemde adından söz ettiren Yılmaz Erdoğan'ın adı kendisinden 25 yaş küçük Cansu Taşkın ile anılmıştı. Taşkın geçtiğimiz günlerde bir YouTube programına katılmış ve 'Haberler doğru' demişti. Daha sonra ise aşk olmadığı iddiaları da gündeme gelmişti. Magazin gündemini uzun süre meşgul eden Yılmaz Erdoğan ile Cansu Taşkın'ın dudak dudağa görüntüleri ortaya çıktı.

Yaş farkı çok konuşulmuştu! Yılmaz Erdoğan ile Cansu Taşkın'ın dudak dudağa görüntüleri ortaya çıktı

Yıllar sonra İnci Taneleri dizisi ile ekranlara geri dönen Yılmaz Erdoğan son dönemde özel hayatıyla gündemde.

Erdoğan'ın, 2 yıldır kendisinden 25 yaş küçük Cansu Taşkın ile birlikte olduğu iddiaları uzun süre konuşulmuştu. Pınar Kerimoğlu'na konuk olan Cansu Taşkın aşk itirafıyla adından söz ettirdi.

BOMBA AŞK İTİRAFI

Cansu Taşkın aşk iddiaları hakkında 'Gerçek... Haberler doğru' demişti. Bu açıklamanın ardından da aşk olmadığı ikilinin yıllar önce sadece birkaç kez görüştükleri iddia edilmişti.

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İDDİALARI YALANLADI

Hatta Taşkın'ın yaklaşık bir yıldır Yılmaz Erdoğan'ın değişen numarası sonrası kendisine ulaşamadığı da söylenmişti. Ancak Cansu Taşkın bu iddiaları sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yalanladı.

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Şimdi de Taşkın ile Erdoğan'ın aşk görüntüleri ortaya çıktı. Yılmaz Erdoğan ile Cansu Taşkın'ın dudak dudağa görüntüleri sosyal medyayı salladı.

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Yılmaz Erdoğan Cansu Taşkın ele
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