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Önce 'Oğlum yaşındasın' dedi sonra imam nikahı kıydı! 'Ayıp olmasın ama...' diyerek yatak odasını açık açık anlattı! Canlı yayın bir anda kesildi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.04.2024 12:57
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Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci'nin Beyaz TV'de hafta içi her gün izleyicisinin karşısına çıktığı 'Yeni Baştan' programına gelen bir itiraf herkesi şoke etti. 60 yaşında olduğunu söyleyen Narin Hanım 40 yaşındaki biriyle imam nikahı kıydığını anlattı. Yatak odasını da anlatan Narin Hanım açık açık konuşunca canlı yayın bir anda kesildi.

Önce 'Oğlum yaşındasın' dedi sonra imam nikahı kıydı! 'Ayıp olmasın ama...' diyerek yatak odasını açık açık anlattı! Canlı yayın bir anda kesildi

Hafta içi her gün Beyaz TV'de ekrana gelen Esra Ezmeci İle Yeni Baştan programına gelen itiraflar sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Programa bu defa 60 yaşındaki Narin Hanım'ın anlattıkları damga vurdu.

Canlı yayına telefonla bağlanan Narin Hanım; '40 yaşındaki bir çocukla tanıştım. O beni seviyor ben de ona aşık oldum. Bir gün karşıma çıktı ben sana aşığım seni seviyorum dedi. Ben pek inanmadım. Sen benim oğlumun yaşındasın dedim. Bana şimdi imam nikahı da kıydı. dedi.

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'EVLİ AMA...'

Esra Ezmeci duydukları karşısında çok şaşırdı ve 'adam evli mi yoksa?' diye sordu. Narin Hanım da 'Evli evli 4 tane çocuğu var. Evli ama benden de vazgeçemiyor. Peşimi bırakmıyor.' dedi.

Esra Ezmeci 'Yaş farkına bir şey demeyeceğim ama bu adam evli biri. 4 tane çocuğu var. Size verebileceği şeyler kısıtlı. Bence onu görebileceğiniz her yerden uzak kalın' diyerek uyardı.

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'AYIP OLMASIN AMA...'

Narin Hanım 'Ayıp olmasın ama. Ben onu seviyorum. O robot gibi geliyor yatıyor kalkıyor. Söylemesi ayıptır bir şey yok. Olsa da bir şey olmuyor.' dedi.

O ANLAR KESİLDİ

Esra Ezmeci 'Niye?' diye sorunca 'Söyleyeceğim ama utanıyorum ya' diyerek yatak odasını açık açık anlattı. Ancak o anlar canlı yayında kesildi.

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Ezmeci; 'Uyanıp düştüğü için... Böyle durumlarda bazı problemleri varsa uyanmak gibi onun içinde fiziksel gidip tedaviler olabilir. Özellikle bu tarz problemler ilaçla çözülüyor. Ancak bu işin başka bir tarafı. Bu kişi zaten evli olduğu için size zarar verir.' dedi.

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