Yaş sadece sayılardan ibaret! ''70 yaşındayım ve 83 yaşındaki eşimle her gün seks yapıyorum''

Birçok insan belli bir yaştan sonra aktif bir cinsel hayat olabileceğine inanmıyor. Ancak insanlar aksini iddia ediyor. 70 yaşın üzerindeki birkaç okuyucu iNews ile yaptıkları röportajlarda cinsel yaşantılarına dair samimi itiraflarda bulundular ve yaşlıların seks hayatına dair birçok tabuyu yıktılar. Açıklamaları, büyük ilgi topladı ve gündem yarattı.

HER GÜN BİRLİKTE OLUYORLAR

70 yaşındaki bir kişi, cinsel arzuları hakkında açıkça ve samimi bir şekilde konuştu. Adının gizli kalmasını isteyen kadın, her gün seks yaptığını iddia etti. Kendisinin 70, eşinin ise 83 yaşında olduğunu belirtti ve ''Ben ve eşim günlük olarak cinsel aktiviteyi ödüllendirmekten zevk alıyoruz. Cinsel zevk, nüfuz eden seks ile sınırlı değildir, ancak bu hala önemli bir bileşendir'' dedi.

''CEHALET YARDIMCI OLMUYOR''

Seksin her türünden, öpüşmekten ve yakın fiziksel temastan karşılıklı zevk aldıklarını söyleyen kadın bu yaşta bile ellerini birbirlerinden uzak tutmakta zorlandıklarını söyledi. "Gençken, keşke şimdiki yaşımda eğlenmenin hala mümkün olabileceğini bilseydim." diyen cesur kadın, yaşıtları arasında artık seksin tabu olmadığını ve daha çok tartışılması gerektiğini düşündüğünü söyledi ve ''Cehalet zevk almaya yardımcı olmuyor.'' dedi.

'CİNSEL UYANIŞ'

83 yaşındaki başka bir kadın da ileri yaşlarda seks sevgisini nasıl geliştirdiğinden bahsetti. Kendisi 63 yaşındayken, eşinin 66 yaşında öldüğünü ve 45 mutlu yıl geçirdiklerini anlattı. Evliliklerinden memnun olmalarına ve birlikte vakit geçirmekten keyif almalarına rağmen, yıllar geçtikçe samimiyetleri azaldı. Ancak 83 yaşındaki kadın dul kaldıktan sonra bir cinsel uyanış yaşadığını söyledi.

AİLESİ DE DESTEKLEDİ

Eşini kaybettikten sonra büyük bir değişim sürecinden geçtiğini söyledi ve yavaş yavaş eşcinsel olduğu gerçeğini kabullendiğini açıkladı. 70'li yaşlarına geldiğinde nihayet çocuklarına anlatabileceğini hissettiği bir noktada bunu ailesiyle de paylaştığını söyleyen kadın, onların inanılmaz derecede destekleyici olduklarını söyledi. Birkaç randevuya çıktığını ve duyduğu heyecanı paylaştı ve "Kendimle ilgili çok şey keşfettim ve harika kadınlarla tanıştım" diye ekledi.



