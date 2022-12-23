Yasa eş anlamlısı nedir? Yasa kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yasa kelimesi hukuk alanında kullanıldığı gibi günlük yaşamda da kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. Yasa sözcüğü köken olarak Moğolca "yasaġ" kelimesinden alıntılandığı düşünülmektedir. Eski Türkçeden beri dilimizde olan bu kelime eski dönemlerde de bu şekilde kullanılıyordu. Türk Dil Kurumuna göre yasanın anlamları:

Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve mecburiyet gösteren kural

Devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bütünü

Bilimde çok sayıda deney ve gözlemden sonra, aynı şartlarda aynı sonuçları verdiği kesin olarak belirlenen durum

Toplumsal hayat içinde kendiliğinden oluşan ve uyulması toplum içinde yaşamanın bir mecburiyeti olan alışkıların bütünü

Düşüncenin mantıksal bir değeri olması için uyulması şart olan temel

Yasa kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlı kelimeler yazı ve konuşma dilini güçlendiren, anlatımların ve ifadelerin çeşitlenmesini sağlayan kelimelerdir. Hem genel kültür bakımından hem de daha etkin bir konuşmaya sahip olmak için eş anlamlı kelimelerin bilinmesi gerekir. Dilimiz kelime bakımından zengin bir yapıya sahip olduğu için pek çok kelimenin aynı zamanda eş anlamlısı da bulunur. Eş anlamlı kelimelerden biri de yasa kelimesidir. Yasanın eş anlamlısı olan sözcük cümle içinde yasa yerine kullanılabilen sözcüklerdir.

Genel anlamı itibarıyla hukuk terimi olan yasa kelimesinin eş anlamlısı da cümlede bu anlamları ifade eder. Günlük yaşamın bir parçası olan hukukta kullanılan yasa kelimesinin eş anlamı olan kelime yasanın kullanılabileceği bütün cümlelerde yasa yerine kullanılabilen bir kelimedir. Yasa eş anlamlısı kelime:

Kanun

Yasanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yasa kelimesi yerine kullanılabilen anlamdaş sözcük kanun sözcüğüdür. En az yasa kadar sık kullanılan kanun sözcüğü, Arapça kökenli bir kelimedir. Arapça "ḳānūn" sözcüğünden alıntı bir kelime olan kanun, yasa ile aynı anlamı taşır. Bu bağlamda aynı anlamı ifade eden kanun ve yasa kelimesi birbirleriyle eş anlamlı kelimelerdir. Yasa gelecek olan her cümlede anlam değişmeden ve bozulmadan kanun kelimesi kullanılabilir. Yasa eş anlamlısı olan kanun kelimesiyle örnek cümle: