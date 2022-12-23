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Yasa eş anlamlısı nedir? Yasa kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

23.12.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasa sözcüğü özellikle yazılı kaynaklarda çok fazla kullanılan sözcükler arasında yer alır. Hukukta, adli meselelerde ve derslerde yoğun olarak kullanılan yasa, günlük yaşamda da kullanılan bir kelimedir. Yasa kelimesi yerine kullanılabilecek eş anlamlı kelimeler de kullanımı yaygın olan kelimeler arasında yer alır. Eş anlamlı kelimeler, farklı kelimelerle aynı anlamı ifade eden kelimeler olduğu için için konuşma dilinde tekrara düşmemek için kullanılabilir. Peki, yasanın eş anlamı nedir?

Yasa eş anlamlısı nedir? Yasa kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yasa kelimesi hukuk alanında kullanıldığı gibi günlük yaşamda da kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. Yasa sözcüğü köken olarak Moğolca "yasaġ" kelimesinden alıntılandığı düşünülmektedir. Eski Türkçeden beri dilimizde olan bu kelime eski dönemlerde de bu şekilde kullanılıyordu. Türk Dil Kurumuna göre yasanın anlamları:

  • Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve mecburiyet gösteren kural
  • Devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bütünü
  • Bilimde çok sayıda deney ve gözlemden sonra, aynı şartlarda aynı sonuçları verdiği kesin olarak belirlenen durum
  • Toplumsal hayat içinde kendiliğinden oluşan ve uyulması toplum içinde yaşamanın bir mecburiyeti olan alışkıların bütünü
  • Düşüncenin mantıksal bir değeri olması için uyulması şart olan temel
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Yasa kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlı kelimeler yazı ve konuşma dilini güçlendiren, anlatımların ve ifadelerin çeşitlenmesini sağlayan kelimelerdir. Hem genel kültür bakımından hem de daha etkin bir konuşmaya sahip olmak için eş anlamlı kelimelerin bilinmesi gerekir. Dilimiz kelime bakımından zengin bir yapıya sahip olduğu için pek çok kelimenin aynı zamanda eş anlamlısı da bulunur. Eş anlamlı kelimelerden biri de yasa kelimesidir. Yasanın eş anlamlısı olan sözcük cümle içinde yasa yerine kullanılabilen sözcüklerdir.

Genel anlamı itibarıyla hukuk terimi olan yasa kelimesinin eş anlamlısı da cümlede bu anlamları ifade eder. Günlük yaşamın bir parçası olan hukukta kullanılan yasa kelimesinin eş anlamı olan kelime yasanın kullanılabileceği bütün cümlelerde yasa yerine kullanılabilen bir kelimedir. Yasa eş anlamlısı kelime:

  • Kanun
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Yasanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yasa kelimesi yerine kullanılabilen anlamdaş sözcük kanun sözcüğüdür. En az yasa kadar sık kullanılan kanun sözcüğü, Arapça kökenli bir kelimedir. Arapça "ḳānūn" sözcüğünden alıntı bir kelime olan kanun, yasa ile aynı anlamı taşır. Bu bağlamda aynı anlamı ifade eden kanun ve yasa kelimesi birbirleriyle eş anlamlı kelimelerdir. Yasa gelecek olan her cümlede anlam değişmeden ve bozulmadan kanun kelimesi kullanılabilir. Yasa eş anlamlısı olan kanun kelimesiyle örnek cümle:

  • Bu ülkeye yeni taşındığı için kanunların nasıl işlediğine dair pek bir fikri yoktu.
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