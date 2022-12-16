Yine eş anlamlısı nedir? Yine kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yine kelimesi Eski Türkçede "tekrar, yeniden" anlamlarına gelen "yana" kelimesinden evrilmiştir. Zaman içerisinde "yana", "yene", "gene" gibi şekillerde kullanılan yine kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Türk Dil Kurumu yine kelimesi için üç farklı tanım yapmıştır. Bu tanımların üçü de zarf türündedir:

Yeniden, bir daha, tekrar, gene

Öyle de olsa, öyle olmasına karşılık

Buna rağmen, bununla birlikte

Yine kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yine eş anlamlısı kelimeler de yine kelimesinin cümle içindeki kullanım amacına ve anlamına göre değişiklik gösterir. Cümle içinde hangi anlamı ile kullanılıyorsa eş anlamlısı da bu anlama göre seçilebilir. Yine kelimesinin eş anlamı olan kelimeler şu şekildedir:

Gene

Gine

Tekrar

Yeniden

Bu kelimeler cümle içinde yine kelimesi yerine kullanılabilir. "Öyle olmasına karşın, öyle de olsa, bir daha" gibi anlamlara gelen yine kelimesi hangi anlamı ile kullanılıyorsa eş anlamlı kelimesi de bu anlama göre seçilir.

Yinenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Herhangi bir kelimenin anlamını pekiştirmek için en sık kullanılan ve en geçerli yöntem o kelimeyi bir cümle içinde kullanmak olacaktır. Yinenin eş anlamlısı olan ve yine kelimesi kullanılarak kurulan cümleler için şu örnekler verilebilir: