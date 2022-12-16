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Yine eş anlamlısı nedir? Yine kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

16.12.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde eski Türkçeden gelen olan ve hâlâ kullanılan birçok kelime yer alır. Başka dillerle etkileşim hâlinde olan Türkçede, farklı dillerden aldığı kelimelerin yanı sıra öz Türkçe olan kelimeler de bulunur. Yine kelimesi de Eski Türkçeden günümüze kadar ulaşan ve hâlâ kullanımda olan bir kelimedir. Tekrar ve yeniden kelimelerinin karşılığı olarak kullanılır. Cümle içinde zarf görevi gören yine kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Yine eş anlamlısı nedir? Yine kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yine kelimesi Eski Türkçede "tekrar, yeniden" anlamlarına gelen "yana" kelimesinden evrilmiştir. Zaman içerisinde "yana", "yene", "gene" gibi şekillerde kullanılan yine kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Türk Dil Kurumu yine kelimesi için üç farklı tanım yapmıştır. Bu tanımların üçü de zarf türündedir:

  • Yeniden, bir daha, tekrar, gene
  • Öyle de olsa, öyle olmasına karşılık
  • Buna rağmen, bununla birlikte
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Yine kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yine eş anlamlısı kelimeler de yine kelimesinin cümle içindeki kullanım amacına ve anlamına göre değişiklik gösterir. Cümle içinde hangi anlamı ile kullanılıyorsa eş anlamlısı da bu anlama göre seçilebilir. Yine kelimesinin eş anlamı olan kelimeler şu şekildedir:

  • Gene
  • Gine
  • Tekrar
  • Yeniden

Bu kelimeler cümle içinde yine kelimesi yerine kullanılabilir. "Öyle olmasına karşın, öyle de olsa, bir daha" gibi anlamlara gelen yine kelimesi hangi anlamı ile kullanılıyorsa eş anlamlı kelimesi de bu anlama göre seçilir.

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Yinenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Herhangi bir kelimenin anlamını pekiştirmek için en sık kullanılan ve en geçerli yöntem o kelimeyi bir cümle içinde kullanmak olacaktır. Yinenin eş anlamlısı olan ve yine kelimesi kullanılarak kurulan cümleler için şu örnekler verilebilir:

  • O kadar söz verdin ama döndün dolaştın yine aynı hataları yaptın.
  • Sana bir daha gelmeyeceğimi söylemiştim ama yine de seni yalnız bırakmaya gönlüm razı olmadığı için dayanamadım geldim.
  • Döndü dolaştı tekrar odaya girdi.
  • Eğer bunu gene yaparsan seninle asla konuşmam!
  • Onu yeniden okur musun, senin sesinle dinlemek farklı hissettiriyor.
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