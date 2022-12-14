Telefon eş anlamlısı nedir? Telefon kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kullandığımız diller, o dilleri kullanan ülkelerin komşu ülkelerle yaptığı kültür alışverişi gibi kelime alışverişi ile zenginleşebilir. Ülkemizde ve hâliyle Türkçede de bu durum geçerlidir. Genellikle komşu dillerle ancak bir yandan da Fransızca, İngilizce, İtalyanca gibi dillerle de kelime alışverişi gerçekleşmiştir. Telefon Fransızca kökenli isim türünden bir kelimedir. Fransızca ‘’telephone’’ sözcüğünden direkt dilimize geçmiştir. Türk Dil Kurumuna telefon kelimesini iki farklı anlamda kullanılır. Telefon kelimesinin anlamları:

Konuşmaları ileten ve yansıtan düzenek.

Birbirinden uzakta bulunan kişilerin konuşmasını sağlayan aygıt.

Telefon kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Zaman içerisinde alıntılanan bu kelimeler dilimize entegre olmuştur. Bu durumda bazen dilimize sonradan gelen kelimelerin Türkçe karşılıkları olup bu iki kelime birbirlerinin eş anlamlıları hâline gelebilir. Eş anlamlılık yalnızca köken bakımından farklı kelimelerle gerçekleşmek zorunda değildir. Türkçe kökenli olan iki farklı kelime de eş anlamlıları olabilir. Bu gibi kelimeler ifade ediliş bakımından apayrı gözükseler de anlam bakımından eş olabilir. Eş anlamlı sözcüklerin bu örnekteki gibi birbirleri yerinde kullanımı genellikle anlamı bozmaz.

Telefon kelimesinin eş anlamı olan Türkçe kökenli bir kelime karşımıza çıkmaz. Telefonun eş anlamlısı olan bir kelime yoktur yani cümle içinde telefon yerine kullanılabilecek alternatif bir kelime yoktur.

Telefonun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Telefon kelimesi yerine kullanılabilecek telefon eş anlamlısı bir kelime yoktur. Telefon kelimesiyle ilgili örnek cümle vermek gerekirse: