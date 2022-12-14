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Telefon eş anlamlısı nedir? Telefon kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

14.12.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsanlığın kullandığı dillerin neredeyse hepsinde, biçim ve şekil açısından farklı olan bazı kelimelerin ortak anlamlarda birleştiği eş anlamlı kelimeleri bulunur. Bu kelimeler yöresel ağızlarda farklılık gösterebildiği gibi ana dil içerisinde de sıkça yer alır. Eş anlamlı kelimeler kullanılarak yazılan metne akıcı ve çeşitli bir anlatım sağlanabilir. Uzun zamandır dilimizde var olan ve Fransızca kökenli olan telefon kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Telefon eş anlamlısı nedir? Telefon kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kullandığımız diller, o dilleri kullanan ülkelerin komşu ülkelerle yaptığı kültür alışverişi gibi kelime alışverişi ile zenginleşebilir. Ülkemizde ve hâliyle Türkçede de bu durum geçerlidir. Genellikle komşu dillerle ancak bir yandan da Fransızca, İngilizce, İtalyanca gibi dillerle de kelime alışverişi gerçekleşmiştir. Telefon Fransızca kökenli isim türünden bir kelimedir. Fransızca ‘’telephone’’ sözcüğünden direkt dilimize geçmiştir. Türk Dil Kurumuna telefon kelimesini iki farklı anlamda kullanılır. Telefon kelimesinin anlamları:

  • Konuşmaları ileten ve yansıtan düzenek.
  • Birbirinden uzakta bulunan kişilerin konuşmasını sağlayan aygıt.
Yalnız eş anlamlısı nedir? Yalnız eş anlamlısı nedir?

Telefon kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Zaman içerisinde alıntılanan bu kelimeler dilimize entegre olmuştur. Bu durumda bazen dilimize sonradan gelen kelimelerin Türkçe karşılıkları olup bu iki kelime birbirlerinin eş anlamlıları hâline gelebilir. Eş anlamlılık yalnızca köken bakımından farklı kelimelerle gerçekleşmek zorunda değildir. Türkçe kökenli olan iki farklı kelime de eş anlamlıları olabilir. Bu gibi kelimeler ifade ediliş bakımından apayrı gözükseler de anlam bakımından eş olabilir. Eş anlamlı sözcüklerin bu örnekteki gibi birbirleri yerinde kullanımı genellikle anlamı bozmaz.

Telefon kelimesinin eş anlamı olan Türkçe kökenli bir kelime karşımıza çıkmaz. Telefonun eş anlamlısı olan bir kelime yoktur yani cümle içinde telefon yerine kullanılabilecek alternatif bir kelime yoktur.

Yan eş anlamlısı nedir? Yan eş anlamlısı nedir?

Telefonun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Telefon kelimesi yerine kullanılabilecek telefon eş anlamlısı bir kelime yoktur. Telefon kelimesiyle ilgili örnek cümle vermek gerekirse:

  • Hiçbir zaman kendine güvenemezdi, evden çıkmadan telefon edip gideceği yeri kontrol ederdi.
  • Onu gördüğümde telefonda annesiyle konuşuyordu.
  • Her zaman aynı saatlerde telefon sesine uyanırdık.
  • Dün gece saatlerce planımızı telefonda bana anlattı
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