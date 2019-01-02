Yasak aşk cinayetinde ilk duruşma! 'Karşısında durup pantolonunu...'

Bitez Mahallesi'ndeki bir beach club'ın işletmeciliğini yapan, aynı zamanda unlu mamuller ve pastane zinciri sahibi, 2 çocuk babası Ali Özdemir, geçen yıl 6 Ocak'ta ortadan kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine iş adamı Özdemir için arama çalışması başlatıldı. Özdemir'in kaybolmasının ardından 12 Ocak'ta da eski ortağı kafeterya işletmecisi Mustafa Özbelen, tarım ilacı içerek, intihar girişiminde bulundu. Mustafa Özbelen, tedavisinin ardından 15 Ocak'ta Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, Özdemir'i evde tabancayla vurup öldürdüğünü itiraf etti. Mustafa Özbelen, itirafının ardından Özdemir'in cansız bedenini sakladığı yeri de gösterdi. Özdemir'in cesedi, Çırkan Mahallesi Pedasa Dağı eteklerinde bulundu. Mustafa Özbelen ile birlikte eşi T.S. (36), kayınpederi Arif Sobacı, kayınvalidesi F.S. baldızı K.S. ve arkadaşı J.D.'nin de aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Mustafa Özbelen ile kayınpederi Arif Sobacı tutuklandı. Sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde T.S., eşi Mustafa Özbelen'in eski ortağı Ali Özdemir ile olan ilişkisini anlattı. Yasak aşkı itiraf eden T.S. ile F.S., K.S. ve Rus avukat A.K.'nin de aralarında bulunduğu 10 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ali Özdemir'in cenazesi, memleketi İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde toprağa verildi.

Bodrum Cumhuriyet Savcılığı, iş adamı Ali Özdemir'in, ortağı Mustafa Özbelen tarafından eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla öldürülmesine ilgili soruşturmayı bir süre önce tamamladı. Mustafa Özbelen, kayınpederi, kayınvalidesi ve baldızının da aralarında olduğu toplam 6 kişi hakkında dava açıldı. İddianamede, Mustafa Özbelen'e 'haksız tahrik altında tasarlayarak adam öldürmek' suçundan 24 yıl hapis cezası istendi. Ayrıca, kayınpederi Arif Sobacı ve baldızı K.S.'nin 'kasten öldürmeye yardım etmek', kayınvalidesi F.S.'nin ise 'suç delillerini yok etmek' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Mustafa Özbelen'in eski eşi T.S. hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Mustafa Özbelen ve Arif Sobacı, tutuksuz sanıklar K.S., F.S. ve İ.A. ile avukatları, Ali Özdemir'in yakınları ve avukatları katıldı. Tutuksuz sanık J.D. ise duruşmaya gelmedi. Tutuklu sanık Mustafa Özbelen savcılık ve emniyetteki ifadeleri soruldu. Bu ifadelerini kabul eden Mustafa Özbelen, o gün yaşananları tekrar anlattı. Mustafa Özbelen daha önce sadece bir noktada yanlış ifade verdiğini belirterek, "Ben yılbaşından önce T.S.'nin telefonunda sadece Ali'ye gönderdiği resimleri gördüm. Herhangi bir mesajlaşma görmedim. 5 Ocak 2018 tarihinde ben tost yaptırmaya giderken, Ali'nin bizim evimize girdiğini ve T.S. ile birlikte üst kata çıktıklarını gördüm. Ancak herhangi bir şekilde Ali'nin T.S.'nin karşısında durup pantolonunu indirdiğini görmedim. Böyle bir olay olmadı. Ben bu olayı ifademde abarttım" dedi. Mustafa Özbelen cinayet aleti silahı ne yaptığı konusundaki soruya ise "Olaydan sonra silahı almadım ve denize atmadım" diye konuştu.

KAYINPEDER ÖZÜR DİLEDİ

Mustafa Özbelen'in ardından, eski kayınpederi Arif Sobacı savunması yaptı. Sobacı cinayet silahını kendisinin aldığı yönünde ifade veren Mustafa Özbelen'in iddialarını kabul etmeyerek, "Ben silahı hiç görmedim. Ayrıca olaydan sonrada silahı ben almadım. Mustafa Özbelen'in bu yöndeki beyanını kabul etmiyorum. Ben eve gidip duş aldıktan sonra kesinlikle eşime, üzerimde bulunan mont, pantolon ve diğer kıyafetleri vererek yıkamasını söylemedim. İkinci kez evlerine geldiğimde ben Mustafa Özbelen'in temizlik yaptığını da görmedim" dedi. Sanık Arif Sobacı son olarak, "Ben Ali Özdemir'in ailesinden özür diliyorum. Başsağlığı diliyorum. Böyle bir olay olmasaydı çok iyiydi ama oldu" diye konuştu.

'11 AYDIR KADIN BAŞIMA KAHVEHANE İŞLETİYORUM'

Arif Sobacı'nın ardından Mustafa Özbelen'in eski baldızı sanık K.S. ifade verdi. K.S. de daha önce verdiği ifadeleri tekrar ettiğini söyledi. Daha sonra Mustafa Özbelen'in eski kayınvalidesi sanık F.S.'nin ifadesi alındı. F.S. tansiyon hastası olması nedeniyle ilk verdiği ifadelerde bazı yanlışlıklar olabileceğini belirtti. Olayla ilgili bildiklerini anlatan F.S. ifadesinin sonunda, "Ben 11 aydır kadın başıma kahvehane işletiyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Bizler kendi halinde yaşayan insanlardık" dedi. F.S.'nin ardından Mustafa Özbelen ve eski eşinin arkadaşları sanık İ.A.'nın ifadesine geçildi. İ.A.'da daha önceki ifadelerini tekrar ettiğini söyledi.

'OLAY NAMUS CİNAYETİ DEĞİL'

Duruşmada konuşan işadamı Ali Özdemir'in ağabeyi Şaban Özdemir ise olayın bir namus cinayeti olmadığını belirterek, "Ben olayı görmedim. Olayın maddi sebepleri olduğunu düşünüyorum. Şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum" dedi.

DURUŞMA YARIN DEVAM EDECEK

Tutuksuz sanık J.D.'nin zorla getirilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı yarına erteledi.

