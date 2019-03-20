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Yasak aşk ölüm getirdi!

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YAŞAM  | 20.03.2019 08:59 | Son Güncelleme

Adana'da bir kişi eşinin sevgilisini taşla öldürmekten tutuklandı. Ölen adamın eşi, kızı ve damadı da cinayeti bilip gizlemek suçundan sevk edildikleri adliyede serbest kaldı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilevler Mahallesi 53076. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre taksicilik yapan Cevdet K. (60) evli Yasemin Ü. (50) ile yasak aşk yaşamaya başladı. 1 yıldır ilişki yaşayan Yasemin Ü. bir süre sonra kendi evinden kaçarak Cevdet K.'nin evine yerleşti. Geçtiğimiz pazar günü karısını evine götürmek isteyen inşaat ustası Duran Ü.(54), kızı Fahriye E. ve damadı Selman E.’i de yanına alarak Cevdet K.’nin evine gitti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Gizli aşk yaşadığı kadının kızı ve damadının eve geldiğini gören Cevdet K., arka kapıdan çıkarak kaçmak istedi. Cevdet K., o sırada evin arkasında bekleyen Duran Ü. ile karşılaştı. Duran Ü., yaşlı adamın kafasına taşla vurduktan sonra kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Cevdet K. çevrede bulunan vatandaşların haber vermesiyle Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak ağır yaralanan şahıs yaşamını yitirdi.

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"BANA BIÇAK ÇEKİNCE KENDİMİ KORUMAK İÇİN VURDUM"

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili katil zanlısı Duran Ü., eşi Yasemin Ü., kızı Fahriye ile damadı Selman E.’yi gözaltına aldı. Sorgulanan şüphelilerden Duran Ü.'nün “Bana bıçak çekince kendimi korumak için taşla başına vurdum” dediği öğrenildi.

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EŞ TUTUKLANDI, 3 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Cevdet K.'yı öldürdüğü iddia edilen ve adliyeye sevk edilen Duran Ü. tutuklanırken, cinayeti bilip de sakladığı öne sürülen diğer 3 kişi tutuksuz yargılanmak üzere savcılıkça serbest kaldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
adana yasak aşk cinayet

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Neden adana neden...
Adanadan her gün 1 cinayet haberi geliyor . Hükümetin bu şehre bir el atması lazım
GEBER SEN VE SENİN GİBİLERİN HEPSİ GEBERSİN CEHENNEME GİT
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