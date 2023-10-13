Yasak aşk skandalında olay yaratacak görüntüler! Esra Erol'da ekibini tehdit etti! 'Getir dövsünler'

Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Esra Erol'da da her hafta farklı konu ve konuklara yer veriliyor. Programa bu hafta yeğenini aramak için gelen Ümmiye Güzel damga vurdu. Güzel, psikolojik rahatsızlığı olan 27 yaşındaki yeğeni Zeynep Güzel'in evli olan Murat Zurnacı ile birlikteliği olduğunu ve yeğeninin alıkonulduğunu dile getirerek canlı yayında yardım istedi.

Ümmiye Güzel, Zeynep'e anne ve babasının sahip çıkmadığını ilaçlarını almadığı dönemlerde sürekli evden kaçtığını, kendisine şiddet uyguladığını ifade etti. Güzel, evli olan Murat Zurnacı tarafından yeğeninin alıkonulduğunu da açıkladı.

Esra Erol ve ekibi, Murat Zurnacı'yı canlı yayınla telefonla bağladı. Zurnacı, Zeynep'le sevgili olduklarını ve Zeynep'in konsomatrislik yaptığını kabul etti.

Daha sonra Zeynep de canlı yayına bağlandı. Esra Erol Zeynep'e yüzündeki morlukların nedenini sordu. Zeynep ise, Erol'a Murat'ın kıskandığı için şiddet uyguladığını söyledi.

"İKİMİZİ BİRDEN SEVİYOR"

Zeynep Güzel, ünlü sunucunun "Seni mi karısını mı seviyor? sorusuna "İkimizi birden çok seviyor. Hem karısını hem beni çok sever" yanıtını verdi. Bu cevap sonrası ise Esra Erol dahil tüm izleyiciler duyduklarına inanamadı.

Bugün ise programda yine çok konuşulacak gelişmeler yaşandı. Esra Erol ve ekibi, Murat Zurnacı ve Zeynep'i buldu. Röportaj yapmak isteyen Caner ve Erol'un ekibi Zurnacı tarafından tehdit edildi.

Zurnacı, ''Bu yayını yapmayacaksınız'' diye tehditler savurdu. Ardından telefonla konuşan Zurnacı; ''Kaç kişi varsa hepsini al gel. Getir dövsünler'' ifadelerini kullandı. O anlar ise kameralara yansıdı.





