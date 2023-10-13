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Yasak aşk skandalında olay yaratacak görüntüler! Esra Erol'da ekibini tehdit etti! 'Getir dövsünler'

13.10.2023 09:11 | Son Güncelleme:
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Atv'nin reyting rekortmeni programı Esra Erol'da da sular durulmuyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran programa bu defa yasak aşk skandalı damga vurdu. Yeğenini aramak için Esra Erol'dan yardım isteyen Ümmiye Güzel'e ünlü sunucu sevinçli haberi verdi. Esra Erol ve ekibi, Murat Zurnacı ve Zeynep'i buldu. Röportaj yapmak isteyen Caner ve Erol'un ekibi Zurnacı tarafından tehditlere maruz kaldı.

Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Esra Erol'da da her hafta farklı konu ve konuklara yer veriliyor. Programa bu hafta yeğenini aramak için gelen Ümmiye Güzel damga vurdu. Güzel, psikolojik rahatsızlığı olan 27 yaşındaki yeğeni Zeynep Güzel'in evli olan Murat Zurnacı ile birlikteliği olduğunu ve yeğeninin alıkonulduğunu dile getirerek canlı yayında yardım istedi.

Ümmiye Güzel, Zeynep'e anne ve babasının sahip çıkmadığını ilaçlarını almadığı dönemlerde sürekli evden kaçtığını, kendisine şiddet uyguladığını ifade etti. Güzel, evli olan Murat Zurnacı tarafından yeğeninin alıkonulduğunu da açıkladı.

ESRA EROL 0

Esra Erol ve ekibi, Murat Zurnacı'yı canlı yayınla telefonla bağladı. Zurnacı, Zeynep'le sevgili olduklarını ve Zeynep'in konsomatrislik yaptığını kabul etti.

Esra Erol yeğeni

Daha sonra Zeynep de canlı yayına bağlandı. Esra Erol Zeynep'e yüzündeki morlukların nedenini sordu. Zeynep ise, Erol'a Murat'ın kıskandığı için şiddet uyguladığını söyledi.

"İKİMİZİ BİRDEN SEVİYOR"

Zeynep Güzel, ünlü sunucunun "Seni mi karısını mı seviyor? sorusuna "İkimizi birden çok seviyor. Hem karısını hem beni çok sever" yanıtını verdi. Bu cevap sonrası ise Esra Erol dahil tüm izleyiciler duyduklarına inanamadı.

Esra Erol getir dövsünler

Bugün ise programda yine çok konuşulacak gelişmeler yaşandı. Esra Erol ve ekibi, Murat Zurnacı ve Zeynep'i buldu. Röportaj yapmak isteyen Caner ve Erol'un ekibi Zurnacı tarafından tehdit edildi.

Esra Erol 22 tehdit

Zurnacı, ''Bu yayını yapmayacaksınız'' diye tehditler savurdu. Ardından telefonla konuşan Zurnacı; ''Kaç kişi varsa hepsini al gel. Getir dövsünler'' ifadelerini kullandı. O anlar ise kameralara yansıdı.

Esra Erol 1 polisler

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