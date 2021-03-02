Yasak Elma 100. son bölüm final sahnesi! Yasak Elma'da Hasan Ali ve Ender'den Şahika'ya karşı işbirliği

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Nilperi Şahinkaya, Gülenay Kalkan ve Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 100. yeni bölümüyle 1 Mart Pazartesi akşamı ekrana geldi.

Yasak Elma'da düştüğü tuzakla Şahika'yla evlenmek zorunda kalan Hasan Ali zor günler yaşadı. Holdingde Şahika'nın yaptığı garip davranışlar nedeniyle kontrolü kaybeden Hasan Ali, final sahnesinde ise Ender'in teklifini kabul etmek zorunda kaldı.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Şahika, Hasan Ali’yle evli olmasının tüm avantajlarını kullanmaya başlar ve bu durum Ender’i rahatsız eder.



Çağatay, Cansu yüzünden kimin onu tehdit ettiğini araştırırken uzun zamandır sakladığı sırrını açıklamak zorunda kalır.





