Yasak Elma 109. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Şahika ölüyor! Nesrin Cavadzade'den Yasak Elma'ya veda paylaşımları

Yasak Elma'nın 109. yeni bölümünde herkesi şaşırtan bir ayrılık yaşanacak. Dizinin son bölümünde Cansu, Ender, Hasan Ali, Çağatay, Şahika ve Yıldız'ın da olduğu yalıdaki partiye silahlı baskın yaptı. Kurşun seslerinin duyulduğu son sahnede "Bir ölü bir yaralımız var" sözleri dikkat çekmişti. Dizide ölen kişinin ise Şahika olduğu ortaya çıktı.

Yasak Elma'nın en kritik karakterlerinden biri olan Şahika'yı canlandıran Nesrin Cavadzade yeni bölümde diziye veda edecek. Yen bölümde Şahika için cenaze töreni düzenlenecek. Cavadzade ise Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.



ŞAHİKA'YA VEDA PAYLAŞIMLARI

Güzel oyuncu önce "Her şey çok daha güzel olacak söz. Bütün içten yorumlarınız için teşekkür ederim. Ben de sizi çok seviyorum" notuyla bir paylaşım yaptı.

Fragmanın yayınlanmasının ardından ise Cavadzade, Şahika'nın cenazesinden bir kareyi Instagram'dan paylaştı.



