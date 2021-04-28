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Yasak Elma 109. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Şahika ölüyor! Nesrin Cavadzade'den Yasak Elma'ya veda paylaşımları

28.04.2021 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın 109. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Yasak Elma'da Cansu'nun yalıdaki partiye düzenlediği silahlı saldırıda ölen kişinin Şahika olduğu ortaya çıktı. Fragmanda Şahika için cenaze töreni yapılıyor. Yasak Elma'dan ayrılan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade de Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Yasak Elma'nın 109. yeni bölümünde herkesi şaşırtan bir ayrılık yaşanacak. Dizinin son bölümünde Cansu, Ender, Hasan Ali, Çağatay, Şahika ve Yıldız'ın da olduğu yalıdaki partiye silahlı baskın yaptı. Kurşun seslerinin duyulduğu son sahnede "Bir ölü bir yaralımız var" sözleri dikkat çekmişti. Dizide ölen kişinin ise Şahika olduğu ortaya çıktı.

Yasak Elma'nın en kritik karakterlerinden biri olan Şahika'yı canlandıran Nesrin Cavadzade yeni bölümde diziye veda edecek. Yen bölümde Şahika için cenaze töreni düzenlenecek. Cavadzade ise Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.
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ŞAHİKA'YA VEDA PAYLAŞIMLARI

Güzel oyuncu önce "Her şey çok daha güzel olacak söz. Bütün içten yorumlarınız için teşekkür ederim. Ben de sizi çok seviyorum" notuyla bir paylaşım yaptı.

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Fragmanın yayınlanmasının ardından ise Cavadzade, Şahika'nın cenazesinden bir kareyi Instagram'dan paylaştı.
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Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma dizisi Nesrin Cavadzade
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