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YASAK ELMA 147. SON BÖLÜM İZLE! Yasak Elma dizisi son bölümde neler oldu?

20.09.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eda Ece'nin Yıldız Yıldırım, Şevval Sam'ın ise Ender Çelebi karakterine hayat verdiği Yasak Elma dizisi yeni sezona bomba gibi bir girişti yaptı. 6. sezonu diziye Bekir Aksoy ve Ece Özdikici gibi yeni isimler dahil oldu. Birçok kişi arama motorlarında, 'Yasak Elma 147. son bölüm izle' konu başlığını sorguluyor. FOX TV'nin sevilen dizisinin bölüm konusu merak konusu oldu. Peki, Yasak Elma dizisi son bölümde neler oldu?

YASAK ELMA 147. SON BÖLÜM İZLE! Yasak Elma dizisi son bölümde neler oldu?

Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen’in başrollerini paylaştığı Yasak Elma dizisi bu sezon da adından söz ettirecek gibi görünüyor. Dizinin yeni sezon ilk bölümü dün ekrana geldi. Diziyi kaçıran televizyon izleyicileri internette 'Yasak Elma 147. son bölüm izle' konu başlığını araştırıyor. İşte Yasak Elma dizisi son bölümünde yaşananlar...

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YASAK ELMA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yasak Elmaz dizisi 147. bölüm özeti:

Yıldız, Ender ve Handan şirketin başına geçmişlerdir. Doğan Yıldız’ın şikayeti üzerine cezaevine girmiştir. Yıldız’ın huzurlu yeni hayatı, Doğan’ın intikam yeminiyle bozulacaktır.

YASAK ELMA DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Eda Ece,

Şevval Sam,

Biran Damla Yılmaz,

Murat Aygen,

Bekir Aksoy,

Ece Özdikici,

Şebnem Dönmez,

Melisa Doğu,

Barış Aytaç,

Serkan Rutkay Ayıköz,

Bahtiyar Memili,

Vildan Vatansever

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Anahtar Kelimeler:
Eda Ece Şevval Sam dizi fox tv yasak elma
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