Yasak Elma 156. bölüm full izle tek parça! Fox Tv Yasak Elma son bölüm kesintisiz izleme linki ile iyi seyirler

Pazartesi akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma bu akşam 156. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Yapımını MEDYAPIM'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu'nun oturduğu, senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Yasak Elma'da bu akşam yine keyifli dakikalar izleyicileri ekrana kilitleyecek.
Kumru’nun yalanları Caner’i şüphelendirir. Yıldız ise Ender ve Doğan’la uğraşmaya devam eder.
Ender, Zeynep ve Engin’in nişanlanmasının yalan olduğunu ispat edecektir…
Sevilen dizinin oyuncu kadrosunda; Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen, Melisa Doğu, Şebnem Dönmez, Barış Aytaç, Serkan Rutkay Açıkgöz, Bahtiyar Memili ve Vildan Vatansever gibi isimler yer alıyor.