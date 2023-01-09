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Yasak Elma 161. bölüm tek parça İZLE kesintisiz! Yasak Elma 161. bölüm ÖZETİ!

09.01.2023 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma 161. bölüm bu akşam ekrana gelecek. Geçen hafta yeni bölüm yayınlanmayınca yeni bölüm heyecanı da giderek arttı. Dizinin yeni bölümünde yine entrika dolu sahneler var. Yasak Elma'da bu hafta; Ender ve Yıldız, Doğan’ın uzatmalı sevgilisi Julia’nın peşine düşerler...

Yasak Elma 161. bölüm tek parça İZLE kesintisiz! Yasak Elma 161. bölüm ÖZETİ!

Pazartesi akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma bu akşam 161. bölümüyle ekrana gelecek. Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen'in başrollerini paylaştığı dizide bu hafta yine heyecan dolu sahneler izleyicileri ekrana kilitleyecek. İşte Yasak Elma yeni bölümü hakkında tüm merak edilenler...

YASAK ELMA 161. BÖLÜM TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Yasak Elma 161. BÖLÜM ÖZETİ:

Ender ve Yıldız, Doğan’ın uzatmalı sevgilisi Julia’nın peşine düşerler.

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Doğan, Selim’in kim olduğunu araştırırken, yıkıcı gerçekle karşılaşır.

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YASAK ELMA OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Sevilen dizinin oyuncu kadrosunda; Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen, Melisa Doğu, Şebnem Dönmez, Barış Aytaç, Serkan Rutkay Açıkgöz, Bahtiyar Memili ve Vildan Vatansever gibi isimler yer alıyor.

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