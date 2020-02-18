Yasak Elma 70. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Halit'e çifte darbe! Her şeyini kaybediyor! Yasak Elma 69. son bölüm izle!

Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Tuvana Türkay, Nesrin Cevadzade ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma'nın 29. son bölümüyle 17 Şubat Pazartesi akşamı ekrana geldi. Yasak Elma'nın 70. yeni bölüm fragmanı da Fox TV tarafından yayınlandı. Yasak Elma yeni bölümde Halit'ten boşanan Yıldız, Nadir'in evlilik teklifini kabul etmesinin pişmanlığını yaşıyor.
Ender'e içini döken Yıldız'ın "Bir anlık sinirle Nadir'in evlilik teklifini kabul ettim. Ama onunla evlemek istemiyorum" diyor. Ender ise Yıldız'a Leyla'nın Halit'ten hamile olduğunu söylüyor.
Leyla'nın hamilileğinden şüphelenen Halit durumu araştırmaya başlıyor. Halit'in ofisine gelen doktorun, "Biz Leyla hanımla anlaşarak buraya geldik. Size kürtaj olduğunu söylemem için bana para verdi" sözleri herkesi şoke ediyor. Halit, Leyla'yı odadan kovarak hayatından çıkartıyor. Leyla şoku ile sarsılan Halit'e bir darbe de şirketinden geliyor. En yakın adamı Halit'e "Afrika'da aldığımız kağıtlar sıfır oldu. Maalesef her şeyi kaybettik" diyor. Şirketi batan Halit ise yere yığılıyor. Halit'in evine mühür vurulurken, ailesi de evden çıkartılıyor.
Halit'in kendisinden uzaklaştığını fark eden Leyla, yeniden yakınlaşmak için her yolu dener.
Halit, Leyla’nın hamile olmasının şaşkınlığını yaşarken, Leyla kendini Halit’in çocuklarına kabul ettirmeye çalışır. Nadir, Yıldız’ı kazanmak için elinden geleni yapar ve bunun için Ender’den yardım ister. Yıldız’ın Leyla’nın hamileliğini öğrenmesi, yanlış bir karar almasına sebep olur.
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