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  4. Yasak Elma 81. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ender, Yıldız'a saldırıyor: Gördüğüm en tehlikeli kadınsın! Yasak Elma 80. son bölümde neler oldu?

Yasak Elma 81. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ender, Yıldız'a saldırıyor: Gördüğüm en tehlikeli kadınsın! Yasak Elma 80. son bölümde neler oldu?

13.10.2020 01:55 | Son Güncelleme:
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Yasak Elma dizisi 80. son bölümüyle Fox TV'de ekrana geldi. Yasak Elma son bölümde Ender, Yıldız'a "Halit'le imkanlarından faydalanmak için evleniyorsun. Üstelik Kerim'e deli gibi aşıkken" diye bağırdı. O sırada ise Halit'in içeri girmesi ikisini de şoke etti. Yasak Elma 81. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmanda, Şahika'nın Kaya'ya birini tanıştırması Ender'i çıldırtıyor. Ender'in "Sen hayatta gördüğüm en tehlikeli kadınsın" sözlerinin ardından Yıldız'a saldırıyor.

Başrollerini Eda Ece, Talat Bulut, Şevval Sam , Gökhan Alkan, Can Nergis, Barış Kılıç ve Nesrin Cavadzade’nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 4. sezon 80. bölümüyle 12 Ekim Pazartesi akşamı ekrana geldi. Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu Yasak Elma'nın 19 Ekim Pazartesi ekrana gelecek olan 81. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

ENDER'E YILDIZ VE ŞAHİKA'DAN BÜYÜK DARBE

Yasak Elma son bölüm final sahnesinde Ender, Yıldız'a "Halit'le imkanlarından faydalanmak için evleniyorsun. Üstelik Kerim'e deli gibi aşıkken" diye bağırdı. O sırada ise Halit'in içeri girmesi ikisini de şoke etti. Halit'in Yıldız hakkındaki gerçekleri duyup duymadığı ise merak konusu oldu. Yasak Elma'nın 81. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmanda Halit'in oğluna "Duyduklarını unutacaksın" demesi dikkat çekti. Diğer yandan ise boşandığı Kaya'nın Şahika, Halit ve Yıldız tarafından başka biriyle tanıştırılacağını öğrenen Ender çılgına dönüyor. Halit, Yıldız ve Kaya'nın yemek yedikleri sırada yanlarına gelen Ender olay çıkartıyor.

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YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Ender ve Kaya’nın boşanmasının ardından, Şahika onların bir daha bir araya gelme ihtimallerini tamamen ortadan kaldırmak için Yıldız’ı kullanmaya karar verir.

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Ender ve Yıldız’ın arası giderek açılırken, kurdukları ittifak sarsılmak üzeredir.
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Ender’in sinirle Yıldız’a söyledikleri Yıldız’ın hayatını alt üst edecektir.

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