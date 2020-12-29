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Yasak Elma 91. son bölüm final sahnesinde Ender'i şoke eden olay! Halit yaşıyor mu? Talat Bulut Yasak Elma'ya geri mi dönüyor?

29.12.2020 02:29 | Son Güncelleme:
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Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma 91. son bölümüyle ekrana geldi. Yasak Elma son bölümde Halit Argun'un yaşadığından şüphe eden Ender araştırma yapmaya başladı. Final sahnesinde ise Halit'i bulmak için bir dağ evine giden Ender gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Ender'in "Halit orada olduğunu biliyorum" sözleri dikkat çekti. Peki Talat Bulut Yasak Elma'ya geri mi dönecek? Yasak Elma'da Halit Argun yaşıyor mu? İşte Yasak Elma 91. bölüm final sahnesi.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisinin 91. son bölümü 28 Aralık Pazartesi akşamı ekrana geldi. Yasak Elma son bölüm finaline ise Halit Argun'un ölmediğine inanan Ender, bir dağ evine gitti. Dağ evine tek başına giren Ender evde Halit'i aradı. Ancak son sahnede Ender gördükleriyle büyük şaşkınlık yaşadı. Yasak Elma'da Halit'in gerçekten yaşayıp yaşamadığı ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

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"HALİT'İN DİRİLMESİNE GEREK YOK"

Usta oyuncu Talat Bulut'un canlandırdığı 'Halit Argun' karakteri, 85. bölümde hayatını kaybetmişti. Geri döneceği konuşulan Talat Bulut ise günlerde yaptığı açıklamada "Böyle bir şey yok. Fatih Aksoy ile karşılıklı birbirimize teşekkür edip bunu video olarak da paylaştım. Halit geri dönmüyor. Yeni bir ekiple yeni bir iş yapılıyor. Halit öldü ve hikayesi bitti. Halit'in dirilmesine gerek yok" ifadelerini kullanmıştı.

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YASAK ELMA 92. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma dizisinin 92. yeni bölüm fragmanı ise henüz Fox TV tarafından yayınlanmadı.

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YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız ve Çağatay’ın ailelerine karşı verdiği savaş her geçen gün şiddetlenirken, büyük bir yol ayrımına gelirler.

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Ender, Halit’in yaşadığına kimseyi inandıramaz ve bu işin peşine kendi düşer. Halit’i bulmak ve haklılığını kanıtlamak için her şeyi yapacaktır.
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