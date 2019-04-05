Yasak Elma'da Ender hayatının şokunu yaşıyor! Kerim'in babası Kaya mı? Yasak Elma 40. yeni bölüm fragmanı izle!

Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci, Barış Kılıç, Şafak Pekdemir'in paylaştığı Yasak Elma dizisi 8 Nisan Pazartesi akşamı 40. yeni bölümüyle Fox ekranlarında olacak.

Yasak Elma yeni bölümde yıllar sonra ortaya çıkan Kaya, Ender'in hayatını alt üst ediyor. Kaya ve Ender'in geçmişlerindeki büyük sır merak edilirken, yeni bölümde yüzleşme yaşıyorlar. Ender, Kaya'ya 'Hayatımı mahvettin. Buna izin vermeyeceğim' diyerek saldırıyor. Kaya ise Kerim'in kendi oğlu olup olmadığını soruyor ve gerçekleri açıklamasını istiyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yasak Elma son bölümde, Zeynep'in düğünden kaçarak Alihan'a gitmesi Dündar'ı yıktı. Ancak bunu sindiremeyen Dündar bu defa karanlık yüzünü ortaya çıkardı. Dündar herkesi öldürmekle tehdit edince Zeynep evlilik kararı aldı. Ancak düğünden sonra Dündar, Zeynep'le zorla birlikte olmaya çalıştı.

Dündar'la evlenmek üzere olan Zeynep, gelin odasına Alihan'ın gelmesiyle fikrini değiştirdi. Zeynep gelinliğini bile çıkarmadan düğünden kaçtı.