MAGAZİN

Yasak Elma'da Ender hayatının şokunu yaşıyor! Kerim'in babası Kaya mı? Yasak Elma 40. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 05.04.2019 01:47 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisinin 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanında, Kaya ve Ender'in kavgası dikkat çekiyor. Ender 'Hayatımı mahvettin' diyerek Kaya'ya saldırıyor. Kaya'nın 'Gerçeği söylemek için sana bir şans verdim. Kerim benim oğlum değil mi?' sözleri üzerine Ender büyük şok yaşıyor. Peki Yasak Elma'da Ender ve Halit'in oğlu Kerim'in öz babası Kaya mı çıkıyor? İşte Yasak Elma 40. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci, Barış Kılıç, Şafak Pekdemir'in paylaştığı Yasak Elma dizisi 8 Nisan Pazartesi akşamı 40. yeni bölümüyle Fox ekranlarında olacak.

Yasak Elma yeni bölümde yıllar sonra ortaya çıkan Kaya, Ender'in hayatını alt üst ediyor. Kaya ve Ender'in geçmişlerindeki büyük sır merak edilirken, yeni bölümde yüzleşme yaşıyorlar. Ender, Kaya'ya 'Hayatımı mahvettin. Buna izin vermeyeceğim' diyerek saldırıyor. Kaya ise Kerim'in kendi oğlu olup olmadığını soruyor ve gerçekleri açıklamasını istiyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yasak Elma son bölümde, Zeynep'in düğünden kaçarak Alihan'a gitmesi Dündar'ı yıktı. Ancak bunu sindiremeyen Dündar bu defa karanlık yüzünü ortaya çıkardı. Dündar herkesi öldürmekle tehdit edince Zeynep evlilik kararı aldı. Ancak düğünden sonra Dündar, Zeynep'le zorla birlikte olmaya çalıştı.

Dündar'la evlenmek üzere olan Zeynep, gelin odasına Alihan'ın gelmesiyle fikrini değiştirdi. Zeynep gelinliğini bile çıkarmadan düğünden kaçtı.

Zeynep’in kaçışı Dündar’da büyük yıkım yarattı. Zeynep ise Alihan'ına kavuştu. Ancak mutlulukları kısa sürdü. Ailesinin düştüğü duruma üzülen Dündar bu durumu kolay kolay kabullenemedi.

Zeynep’in son dakika düğünden kaçması herkesi şoke ederken, bundan en çok etkilenen Dündar’dır. Zeynep, Dündar’a kendini affettirmeye çalışır. Dündar’ın beklenmeyen sakinlikteki tepkisi fırtına öncesi sessizliktir. Kaya, Ender’in şüpheli ve tedirgin davranışlarının nedenini çözmeye çalışırken, ummadığı bir cevapla karşılar. Emir’in yeni ev arkadaşı bütün düzeni değiştirecektir.

Sahaya önce köpek, sonra taraftar girdiSahaya önce köpek, sonra taraftar girdi
Kadın'da Bahar'dan Şirin'i yıkan sözler! Kadın'da Bahar'dan Şirin'i yıkan sözler!
İstanbullu Gelin'de yeni bir dönem başlıyor!İstanbullu Gelin'de yeni bir dönem başlıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma 40. yeni bölüm fragmanı izle yasak elma yasak elma 40. yeni bölüm izle

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kadın'da Bahar ve Pırıl'a şok teklif!

Kadın'da Bahar ve Pırıl'a şok teklif!

Yasak Elma'ya damga vuran romantik anlar!

Yasak Elma'ya damga vuran romantik anlar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çarpışma dizisine Çukur'dan Yamaç ve Vartolu damga vurdu! Çarpışma 16. son bölüm izle!

Çarpışma'ya Çukur'dan Yamaç ve Vartolu damga vurdu!

Bir Zamanlar Çukurova'da intihar eden Züleyha'ya ne oldu? Bir Zamanlar Çukurova 27. son bölüm final sahnesi izle!

Bir Zamanlar Çukurova'da şoke eden final!

Kadın'da Bahar'dan Şirin'i şoke eden sözler! Kadın dizisi 57. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Bahar'dan Şirin'i yıkan sözler!

İstanbullu Gelin'de Boranlar'da yeni bir dönem başlıyor! İstanbullu Gelin 79. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

İstanbullu Gelin'de yeni bir dönem başlıyor!

Hercai dizisi bitiyor mu? Hercai sezon final bölümü ne zaman?

Hercai dizisi için flaş karar!

Jet Sosyete yeni bölüm neden yok? Jet Sosyete bitti mi? TV8 4 Nisan Perşembe yayın akışı

Gülse Birsel'den Jet Sosyete açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.