Yasak Elma'da Enis Arıkan sürprizi! Yasak Elma 66. yeni bölümden özel fragman yayınlandı

Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Tuvana Türkay, Nesrin Cevadzade ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma'nın 66. yeni bölümü 27 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

Yasak Elma'nın yeni bölümünde Enis Arıkan, Yıldız’ın (Eda Ece) Youtube kanalına konuk olacak, ikili izleyiciyi kahkahaya boğacak.

Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Tuvana Türkay ve Barış Kılıç’ın paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata’nın kaleme aldığı “Yasak Elma”, her Pazartesi saat 20.00’de FOX’ta.



