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Yasak Elma'da flaş ayrılık! Sarpcan Köroğlu veda etti

DİZİ HABERLERİ  | 11.03.2019 09:51 | Son Güncelleme

Taciz haberleriyle bir süre gündemden düşmeyen ve ekranların sevilen dizisi olan Yasak Elma'da şaşırtan bir veda yaşandı. Oyuncu Sarpcan Köroğlu Yasak Elma'ya veda etti.

Yasak Elma'da flaş ayrılık! Sarpcan Köroğlu veda etti

FOX'un pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Yasak Elma'da flaş bir ayrılık yaşandı.

Diziye sezon başında Yıldız'ın (Eda Ece) eski eşi 'Kemal' karakteriyle dahil olan Sarpcan Köroğlu projeye veda etti.

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Bu akşam sosyal medya sayfasından 'Veda' notunu paylaşan Köroğlu'na dizinin Halit'i Talat Bulut'tan destek geldi.

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Bulut genç oyuncunun paylaşımının altına "Sevgili Sarp iyi ki geldin ve seni tanıdım. Veda demeyelim, ayrılık demek sanki hüznü daha hafifletici. Her zaman hatırlanacak adamsın" yorumunu yazdı.

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