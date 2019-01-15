Yasak Elma'da gizli aşk ortaya çıkıyor! İşte Yasak Elma 29. yeni bölüm fragmanı ve yayın tarihi!

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma, dört haftalık aranın ardından bomba gibi bir bölümde ekrana dönüyor. Yasak Elma'nın 28. son bölümünde Yıldız, Halit'i terk etmiş ancak yasak aşkı Kemal'le Halit'in kızı Zehra'yı nikah masasında görmüştü. Yeni bölümde Kemal ve Zehra'nın nikahına elinde bavulla gelen Yıldız, Halit'i kızdırıyor. Halit, Yıldız'a 'Bu bavulun burada ne işi var?' diye soruyor. Diğer yandan ise Halit ve Ender'in oğulları Erim'in arabayla birisine çarparak öldürdüğü ortaya çıkıyor.

Yaşanan bu korkunç olaydan sonra Ender Halit'in üstüne yürüyor ve velayet davası açacağını söylüyor. Yeni bölümde Halit ve Ender'in kavgasının yanı sıra bir yasak aşk da ortaya çıkıyor. Kızıyla evlenen Kemal'in hareketlerinden şüphelenen Halit, Kemal'i takip ettiriyor. Kemal ve Yıldız'ın bir restoranda buluştuğu anlara ait fotoğraflar ise önüne geldiğinde Halit büyük şok yaşıyor. Peki Halit, Yıldız ve Kemal'in aşkını öğreniyor mu? Kemal ve Zehra evleniyor mu?

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yasak Elma dizisinin 29. yeni bölüm tarihi de açıklandı. Dizi 21 Ocak Pazartesi akşamı 20.00'de yeni bölümüyle Fox TV'de olacak.