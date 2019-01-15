Yasak Elma'da gizli aşk ortaya çıkıyor! İşte Yasak Elma 29. yeni bölüm fragmanı ve yayın tarihi!

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma, dört haftalık aranın ardından bomba gibi bir bölümde ekrana dönüyor. Yasak Elma'nın 28. son bölümünde Yıldız, Halit'i terk etmiş ancak yasak aşkı Kemal'le Halit'in kızı Zehra'yı nikah masasında görmüştü. Yeni bölümde Kemal ve Zehra'nın nikahına elinde bavulla gelen Yıldız, Halit'i kızdırıyor. Halit, Yıldız'a 'Bu bavulun burada ne işi var?' diye soruyor. Diğer yandan ise Halit ve Ender'in oğulları Erim'in arabayla birisine çarparak öldürdüğü ortaya çıkıyor.
Yaşanan bu korkunç olaydan sonra Ender Halit'in üstüne yürüyor ve velayet davası açacağını söylüyor. Yeni bölümde Halit ve Ender'in kavgasının yanı sıra bir yasak aşk da ortaya çıkıyor. Kızıyla evlenen Kemal'in hareketlerinden şüphelenen Halit, Kemal'i takip ettiriyor. Kemal ve Yıldız'ın bir restoranda buluştuğu anlara ait fotoğraflar ise önüne geldiğinde Halit büyük şok yaşıyor. Peki Halit, Yıldız ve Kemal'in aşkını öğreniyor mu? Kemal ve Zehra evleniyor mu?
YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Yasak Elma dizisinin 29. yeni bölüm tarihi de açıklandı. Dizi 21 Ocak Pazartesi akşamı 20.00'de yeni bölümüyle Fox TV'de olacak.
YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Yasak Elma dizisi son bölümü ile 24 Aralık Pazartesi akşamı FOX TV’de ekrana geldi. Yasak Elma son bölümde, Halit ile ayrılmaya karar veren Yıldız, yasak aşkı Kemal'e geldiğinde büyük şok yaşadı. Kemal kapıyı açtığında Yıldız, içeride Halit ve kızı Zehra'yı gördü. Nikah masasında oturan Zehra Kemal'le mi evleniyor?
Yıldız eve döndüğünde Halit’e son bir şans vererek onun düzelmesini bekler. Halit’in onu anlamayışı ve ilişkileri için çabalamaması Yıldız’ı radikal bir karar almaya iter. Şirketteki yılbaşı partisine gelen sürpriz konuk Alihan’ı rahatsız eder. Zeynep ise Alihan’ın uyarılarını dinlemeyecektir. Ender ise Taşdemir olmanın keyfini sürerken Alihan ve Halit’in arasındaki gerginliğin nedenini araştırmak ister.
Yıldız eve döndüğünde Halit’e son bir şans vererek onun düzelmesini bekler. Halit’in onu anlamayışı ve ilişkileri için çabalamaması Yıldız’ı radikal bir karar almaya iter. Şirketteki yılbaşı partisine gelen sürpriz konuk Alihan’ı rahatsız eder. Zeynep ise Alihan’ın uyarılarını dinlemeyecektir. Ender ise Taşdemir olmanın keyfini sürerken Alihan ve Halit’in arasındaki gerginliğin nedenini araştırmak ister.
Okuyucu Yorumları 0 yorum