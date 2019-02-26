Yasak Elma'da Halit aldatıldığını öğreniyor mu? Yasak Elma 35. yeni bölüm fragmanı izle!

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma 34. son bölümüyle 25 Şubat Pazartesi akşamı ekrana geldi. Yasak Elma son bölümde, Halit'in karısı Yıldız, Zehra ile evlenen eski aşkı Kemal'le aynı odadayken yakalandı. Kemal ve Yıldız arasında bu olaydan sonra gerilim yaşanmaya başlıyor.

Yasak Elma 35. yeni bölümde, Yıldız'ın kensinden uzaklaşmasının ardından Kemal, Ender ile görüşüyor. Ender ise Kemal'i de tuzağına düşürerek 'Benim dediğimi yaparsan Yıldız'ı geri kazanabilirsin' diyor. Diğer yandan Halit ise, Yıldız ve Kemal'in baş başa görüşmesinden haberdar oluyor. Halit, Yıldız'a hesap soruyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Alihan’ın yaşadığı pişmanlık Zeynep’ten uzak durmasına yol açar. Ender’in tehdidine boyun eğmeyen Yıldız, kendi planına Dündar’ı da alet etmek zorunda kalır. Erim’in yeni arkadaşlığı başına beklemediği kadar büyük bir iş açacak ve Halit’in önemli bir karar vermesine yol açacaktır.

Eda Ece, Onur Tuna, Şevval Sam, Sevda Erginci, Kıvanç Kasabalı, Talat Bulut'un başrollerde oynadığı Yasak Elma 35 yeni bölümüyle 4 Mart Pazartesi akşamı Fox TV'de olacak.



