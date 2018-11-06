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Yasak Elma'da Halit baba oluyor! Yıldız hamile mi? Yasak Elma 21. son bölüm final sahnesi izle!

DİZİ HABERLERİ  | 06.11.2018 02:25 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisi 21. yeni bölümüyle ekrana geldi. Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna ve Eda Ece'nin başrollerde oynadığı Yasak Elma'nın 20. son bölüm final sahnesinde Halit hiç beklemediği bir haber aldı. Halit'i Ender'in evinde yakalayan Yıldız sinir krizi geçirdi. Yıldız'ın ani rahatsızlığıyla hastaneye kaldırıldı ve yapılan tahliller sonucunda hamile olduğu ortaya çıktı. Baba olacağını öğrenen Halit ise büyük bir şok yaşadı. İşte Yasak Elma 20. son bölüm final sahnesi ve yaşananlar...

Yasak Elma'da Halit baba oluyor! Yıldız hamile mi? Yasak Elma 21. son bölüm final sahnesi izle!

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma 21. son bölümüyle 5 Kasım Pazartesi akşamı ekrana geldi. Yasak Elma son bölümde Halit, Kemal’in Yıldız’ın eski eşi olduğunu öğreniyor ve tek cümlede ‘bitti’ diyerek kestirip attı. Halit Yıldız'a evliliğin bittiğini söyledi ve 1-2 ay aynı çatı altında kaldıktan sonra boşanacaklarını söyledi. Yıldız ise Halit'i Ender'in evinde yakaladı.

Ancak Yasak Elma 21. son bölüm finalinde ise Halit hiç beklemediği bir haberle karşılaştı. Rahatsızlanan Yıldız hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde Yıldız'ın hamile olduğu ortaya çıktı ve doktor Halit'e baba olacağını söyledi. Yıldız'ın hamile olduğunu öğrenen Halit büyük bir şok yaşadı.

yasak

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ
Alihan ve Zeynep sonunda hak ettikleri mutluluğu yaşamaya ve ayrıyken kaybettikleri zamanı telafi etmeye karar verirler. Halit, Yıldız’ın tüm gerçeğini öğrenmiş ve deliye dönmüştür. Yıldız artık hem Halit’i, hem de Kemal’i kaybetmiştir. Ender artık kazandığına emindir. Yıldız’ın ise yenilgiyi kabul etmeye hiç niyeti yoktur.

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