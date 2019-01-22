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Yasak Elma'da Halit'i yıkan itiraf! Yasak Elma 30. yeni bölüm 1. fragmanı izle!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 22.01.2019 01:24 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisi 29. son bölümüyle ekrana bomba gibi döndü. Yasak Elma'nın 30. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Yasak Elma'nın yeni bölümünde, Halit Kemal'le yakaladığı eşi Yıldız'dan hesap soruyor. Yıldız ise yasak aşkı itiraf ederek 'Seviyoruz birbirimizi' diyor. Halit'e karşı yeni bir plan yapan Ender'in ise 'Güçlerimizi birleştirmemiz lazım' demesi dikkat çekiyor. İşte Yasak Elma 30. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma üç haftalık aranın ardından 29. son bölümüyle 21 Ocak Pazartesi akşamı ekrana döndü. Yasak Elma'nın son bölümünde, Kemal ve Zehra'nın nikahına elinle bavulla gelen Yıldız, söylediği yalanlarla Halit'e yakalanmaktan kurtuldu. Ender ve Halit'in oğlu Erim'in ise kaza yaparak bir kişiyi öldürdüğünün ortaya çıkmasıyla Kemal ve Zehra'nın düğünü ertelendi. Ender oğlunun kaza yaptığını öğrenince Halit'ten hesap sordu ve oğlunun velayetini alacağını söyledi. Yasak Elma'da Ender ve Halit arasındaki kavga yeni bir boyut kazandı.

YASAK ELMA'DA YILDIZ'IN İTİRAFI HALİT'İ ŞOKE EDİYOR
Halit ise kızı Zehra'nın evleneceği Kemal'in başka bir sevgilisi olduğundan şüphelenince peşine adam taktı. Halit gelen fotoğraflarla karısı Yıldız ve kızının evleneceği Kemal'in buluştuğunu öğrendi. Yasak Elma'nın yayınlanan 30. yeni bölüm fragmanında ise Halit, Yıldız'dan Kemal'le buluşmasının hesabını soruyor. Yıldız'ın ise 'Seviyoruz birbirimizi' demesi Halit'i şoke ediyor.

Kemal ise Yıldız'a 'Gel her şeyi arkamızda bırakalım' diyerek gitmeyi teklif ediyor. Ender ise Halit'e karşı biriyle daha işbirliği yapıyor. Ender'in 'Karşımızdaki adamın zekası basite indirgeyemeyeceğimiz kadar fazla. Akıllı düşman akılsız dosta her zaman daha hayırlıdır' sözleri dikkat çekiyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ
Yıldız, Kemal’i nikahta basmasının şaşkınlığını yaşarken, Argunlar da Erim’im kaza haberiyle sarsılır. Halit, Erim’i kurtarmak için elinden geleni yapacaktır. Ender ise, Erim’in kazasından Halit’i sorumlu tutar. Kemal’in şüpheli davranışları Halit’in dikkatinden kaçmaz, Kemal’in peşine Sıtkı’yı takar ve beklemediği bir sonuçla karşılaşır. Ender ve Alihan’ın arasındaki gerginlik ise ilişkilerini başka bir boyuta taşıyacaktır.

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