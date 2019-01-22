Yasak Elma'da Halit'i yıkan itiraf! Yasak Elma 30. yeni bölüm 1. fragmanı izle!

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma üç haftalık aranın ardından 29. son bölümüyle 21 Ocak Pazartesi akşamı ekrana döndü. Yasak Elma'nın son bölümünde, Kemal ve Zehra'nın nikahına elinle bavulla gelen Yıldız, söylediği yalanlarla Halit'e yakalanmaktan kurtuldu. Ender ve Halit'in oğlu Erim'in ise kaza yaparak bir kişiyi öldürdüğünün ortaya çıkmasıyla Kemal ve Zehra'nın düğünü ertelendi. Ender oğlunun kaza yaptığını öğrenince Halit'ten hesap sordu ve oğlunun velayetini alacağını söyledi. Yasak Elma'da Ender ve Halit arasındaki kavga yeni bir boyut kazandı.

YASAK ELMA'DA YILDIZ'IN İTİRAFI HALİT'İ ŞOKE EDİYOR

Halit ise kızı Zehra'nın evleneceği Kemal'in başka bir sevgilisi olduğundan şüphelenince peşine adam taktı. Halit gelen fotoğraflarla karısı Yıldız ve kızının evleneceği Kemal'in buluştuğunu öğrendi. Yasak Elma'nın yayınlanan 30. yeni bölüm fragmanında ise Halit, Yıldız'dan Kemal'le buluşmasının hesabını soruyor. Yıldız'ın ise 'Seviyoruz birbirimizi' demesi Halit'i şoke ediyor.

Kemal ise Yıldız'a 'Gel her şeyi arkamızda bırakalım' diyerek gitmeyi teklif ediyor. Ender ise Halit'e karşı biriyle daha işbirliği yapıyor. Ender'in 'Karşımızdaki adamın zekası basite indirgeyemeyeceğimiz kadar fazla. Akıllı düşman akılsız dosta her zaman daha hayırlıdır' sözleri dikkat çekiyor.