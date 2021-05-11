MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yasak Elma'da Hasan Ali, Ender ve Yıldız öldü mü? Yasak Elma 110. son bölümüyle sezon finali yaptı!

Yasak Elma'da Hasan Ali, Ender ve Yıldız öldü mü? Yasak Elma 110. son bölümüyle sezon finali yaptı!

11.05.2021 01:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma, 110. son bölümüyle sezon finali yaptı. Yasak Elma'da Ender, Kaya'ya büyük bir sürpriz yaparak evlenme teklif etti. Final sahnesinde ise Ender ve Yıldız, Hasan Ali'nin karşısına çıkarak hesap sordu. Ancak Hasan Ali, Ender ve Yıldız'ın bulunduğu köşkte büyük bir patlama yaşandı. Yasak Elma'da Hasan Ali, Ender ve Yıldız'e ne olduğu ise yeni sezonda ortaya çıkacak.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan, Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 110. yeni bölümüyle 10 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana geldi. Eylül ayına kadar ekrana ara veren Yasak Elma'nın sezon finali bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı.

Yasak Elma_109 (5) (1)

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Yasak Elma'nın yeni bölümünde Şahika ve Yıldız'ın planlarına karşılık Hasan Ali'nin attığı adım damga vurdu. Şahika’nın ölümü herkesi şoke ederken, bundan en çok etkilenen kişi Kaya’dır.

Yasak Elma_109 (6) (1)

Ender, Kaya’ya destek olmak için tüm geçmiş hesaplaşmalarını bırakarak onun yanında olur. Hasan Ali ise Şahika’nın ölümünü hisseleri almak için fırsat bilir ve harekete geçer. Ender ve Yıldız’ın birlik olma vakti gelmiştir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sokak ortasında kan donduran olay! Eski eşini... Sokak ortasında kan donduran olay! Eski eşini...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da İlyas masadan birini öldürüyorEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da İlyas masadan birini öldürüyor
İmam nikahlı eşini babasının nüfusuna...İmam nikahlı eşini babasının nüfusuna...
Anahtar Kelimeler:
FOX Yasak Elma dizisi Eda Ece Erdal Özyağcılar Şevval Sam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

10 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

10 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 20 ölü, 65 yaralı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 20 ölü, 65 yaralı

Kılıçdaroğlu'ndan iktidara çağrı: 2 gün açalım

Kılıçdaroğlu'ndan iktidara çağrı: 2 gün açalım

Son dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı haritası açıklandı

Son dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı haritası açıklandı

Ekranlarda yaprak dökümü! Üç dizi birden final yapıyor

Ekranlarda yaprak dökümü! Üç dizi birden final yapıyor

İşkence videosuyla olay olmuştu! MasterChef Murat'ın yeni imajı olay oldu

İşkence videosuyla olay olmuştu! MasterChef Murat'ın yeni imajı olay oldu

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Tepki çeken itiraf: Bir kadını tavlayıp onunla eve gelerek...

Tepki çeken itiraf: Bir kadını tavlayıp onunla eve gelerek...

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Mustafa Üstündağ eski eşinin rol arkadaşını tehdit etti iddiası

Mustafa Üstündağ eski eşinin rol arkadaşını tehdit etti iddiası

Şeyma Subaşı özel jetine kavuştu

Şeyma Subaşı özel jetine kavuştu

Arabasını görenler gözlerine inanamadı

Arabasını görenler gözlerine inanamadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.