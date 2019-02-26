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Yasak Elma'da seyirciyi kızdıran yatak sahnesi!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
SİNEMA TV  | 26.02.2019 11:14 | Son Güncelleme

Fox ekranlarının en çok izlenen dizileri arasına giren entrika ve aldatma dolu hikayesi ile dikkat çeken Yasak Elma dizisi bu kez işi abarttı! Prime time'da Alihan ve Ender yatağa girdi seyirci uygunsuz görüntülere isyan etti.

Neredeyse 3 sezondur yayın hayatına devam eden Fox TV'nin dizisi Yasak Elma her hafta seyirciyi şaşırtmaya devam ediyor. Entrika ve aldatmanın sık sık işlendiği, senaryosu zaman zaman tekrara düşen dizi bu kez işi iyice abarttı.

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Yasak Elma son bölümü ile çocukların henüz uyumadığı televizyon başında olduğu saatlerde uygunsuz yatak sahneleri ile ailelerin tepkisine neden oldu.

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Özellikle son bölümlerde sık sık tekrara düşen dizideki yatak sahnesi izleyici kızdırdı. Alihan'ın boşanma davası açtığını öğrenen Ender, Alihan'ı bu kararından vazgeçirmek için hain bir tuzak kurdu.

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Sarhoş bir halde eve gelen Alihan'ı yatağına yatıran Ender, sanki birlikte olmuşlar gibi Alihan'ın kıyafetlerini çıkardı ve seksi geceliği ile Alihan'ın yanına uzandı. Yatakta Alihan ile yarıçıplak yatarken fotoğraflarını çeken Ender'in amacı ise boşanmak isteyen ve hala Zeynep'i seven Alihan'ı birlikte olduk diyerek kandırmaktı.

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Son bölülerde izleyici sıkan ve sık sık aynı konuların işlendiği Yasak Elma'da yaşanan ilişkiler izleyiciye de artık pes dedirtti. Özellikle dün akşam yayınlanan 34. bölümdeki 'seks oyunu' sahnesi ile çocukları ile ekran başında olan aileleri kızdırdı. Sosyal medyada o sahneler için RTÜK'e ceza çağrısı yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
yasak elma dizi yatak sahnesi

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