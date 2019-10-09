Yasak Elma'da Yıldız'dan şok karar! Halit ile boşanıyor mu? Yasak Elma 53. yeni bölüm fragmanı izle!

Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Tuvana Türkay, Nesrin Cevadzade ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma, 53. yeni bölümüyle 14 Ekim Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Yasak Elma'nın yeni bölümünde, Yıldız, Ender'e rest çekiyor. Yıldız kendisi ve oğlu ile Şahika arasında seçim yapmasını istiyor.

ŞAHİKA'DAN YENİ PLAN!

Halit ise Şahika'ya yeni düzenden bahsederek "Ben oğlumdan ayrı kalmam" diyor. Şahika ise Yıldız'a karşı yeni bir plan yapıyor. Şahika'nın "O bebek benim olacak. Yıldız'dan tamamen kurtulacağız ve o bebek bana 'anne' diyecek" sözleri dikkat çekiyor. Yıldız ise Halit'ten boşanmak istediğini açıklıyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, bebeğinin Halit'ten olduğunu ispat etmeye çalışırken, Ender kendisine Yıldız’dan bir fayda gelmeyeceğini anlamıştır.

Şahika, Halit’i tamamen avucunun içine almayı başardığını düşünerek, planının geri kalanını uygulamaya koyar.

Halit, Yıldız’ın ona ihanet ettiğini sanarak Yıldız’ı tamamen hayatından çıkarmak için harekete geçer.

Yıldız perişan bir haldeyken yine ona eski düşmanı el uzatacaktır.

