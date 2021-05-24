Yasak Elma'dan ayrılan Nesrin Cavadzade tatile çıktı! Plaj pozuna beğeni yağdı

Yasak Elma'da canlandırdığı Şahika karakteriyle dikkat çeken Nesrin Cavadzade, sezon finali öncesinde diziden ayrılmıştı. Şahika'nın ölümü ise dizinin hayranlarını şaşırtmıştı.

Yasak Elma dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Gökhan Alkan ile ayrıldıkları iddia edilen Nesrin Cavadzade, yaz sezonunu açtı.



PLAJ POZUNA BEĞENİ YAĞDI

Tatile çıkan Cavadzade, güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Güzel oyuncu plajda güneşlenirken çektiği fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

Instagram'da 2,6 milyon takipçisi olan Cavadzade'nin plaj fotoğrafına ise hayranları beğeni yağdırdı.



