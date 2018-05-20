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Yasak Elma dizisine sürpriz oyuncu

DİZİ HABERLERİ  | 20.05.2018 23:27 | Son Güncelleme

Pazartesi günleri FOX’ta izleyiciyle buluşan Yasak Elma dizisine sürpriz bir isim katıldı.

Yasak Elma dizisine sürpriz oyuncu

Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece ve Sevda Erginci’nin başrollerini paylaştığı, yapımcılığını Med Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata’nın kaleme aldığı ‘’Yasak Elma’’ kadrosuna başarılı oyuncu Gün Akıncı dahil oldu.

Akıncı, 21 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00’de yayınlanacak olan dizinin 10. bölümünden itibaren “Cem” karakterine hayat verecek. Cem, Zeynep'in (Sevda Erginci) çalıştığı sirketin yeni genel müdürü olarak izleyici karşısına çıkacak.

gün-akıncı

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