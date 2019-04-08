Mynet Trend

Yasak Elma dizisine sürpriz transfer! Kuzey rolünü kim oynuyor?

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 08.04.2019 21:02 | Son Güncelleme

FOX'un sevilen dizisin Yasak Elma'nın kadrosuna yeni bir isim dahil oldu.

Yasak Elma dizisine sürpriz transfer! Kuzey rolünü kim oynuyor?

FOX'un Medyapım imzalı 'Yasak Elma' dizisi, entrika dolu hikâyesiyle her pazartesi seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci ve Barış Kılıç gibi ünlü oyuncuları buluşturan dizinin önümüzdeki sezon da sürmesi planlanıyor.

Melis Civelek ve Zeynep Soyata'nın yazdığı dizinin kadrosuna son olarak genç yıldız Onur Mahir katıldı. Fi dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Mahir, 'Yasak Elma'da Halit Argun'un (Talat Bulut) kızı Lila'nın (Ayşegül Çınar) zengin sevgilisi 'Kuzey' rolüne hayat verecek.

yasak

Dizide Lila'nın Kuzey'le çıkmasına dayısı Alihan (Onur Tuna) karşı çıkarken eski flörtü Emir (Serkan Rutkay Ayıköz) ise kıskançlık krizine girecek.

PARTNERYayalar geçerken o ışığın yanmasını beklediYayalar geçerken o ışığın yanmasını bekledi
Oscar'lı oyuncudan F.Bahçe paylaşımı!Oscar'lı oyuncudan F.Bahçe paylaşımı!
Survivor'da eleme adayları belli oldu! Yeni formatta bir ilk!Survivor'da eleme adayları belli oldu! Yeni formatta bir ilk!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yasak elma Fox TV

En Çok Okunan Trend Haberler

'Komünist Başkan' ilk iş olarak bakın ne yaptı!

'Komünist Başkan' ilk iş olarak bakın ne yaptı!

8 bin lira maaşlı iş! İşte şartlar

8 bin lira maaşlı iş! İşte şartlar

Dünyanın en eskisi! 1.5 ton ağırlığında 14 metre boyunda: Antalya'da bulundu

Dünyanın en eskisi! 1.5 ton ağırlığında 14 metre boyunda: Antalya'da bulundu

Seks işçileri: Müşteriler seks haricinde her şeyi istiyor

Seks işçileri: Müşteriler seks haricinde her şeyi istiyor

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu böyle veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu böyle veda etti

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ünlü Youtuber 2. soruda elendi! Arkadaşı gülme krizine girdi

Ünlü Youtuber 2. soruda elendi! Arkadaşı gülme krizine girdi

Sen Anlat Karadeniz'de anlaşmazlık çıktı dizinin yıldızı apar topar öldürüldü

Sen Anlat Karadeniz'de anlaşmazlık çıktı dizinin yıldızı apar topar öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Russell Crowe'dan İstanbul ve Fenerbahçe paylaşımı

Oscar'lı oyuncudan F.Bahçe paylaşımı!

Survivor'da eleme adayları kimler? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Nisan Survivor son bölümde yaşananlar!

Survivor'da eleme adayları belli oldu! Yeni formatta bir ilk!

Survivor'da elemeler nasıl olacak? Acun Ilıcalı yeni sistemi açıkladı!

Survivor'da flaş değişiklik! Acun açıkladı

Arka Sokaklar'da büyük şok! Ali öldü mü? Arka Sokaklar 512. son bölüm izle!

Arka Sokaklar'da büyük şok! O isim öldü mü?

Survivor Hikmet için olay yorum! 'Survivor tarihine adını yazdırdı'

'Survivor tarihine adını yazdırdı'

Çukur'da Sena ölüyor! Sena'yı vuran siyah yüzüklü kim? Çukur 60. yeni bölüm fragmanı izle

Çukur'dan şok fragman! Böyle veda ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.