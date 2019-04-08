Yasak Elma dizisine sürpriz transfer! Kuzey rolünü kim oynuyor?

FOX'un Medyapım imzalı 'Yasak Elma' dizisi, entrika dolu hikâyesiyle her pazartesi seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci ve Barış Kılıç gibi ünlü oyuncuları buluşturan dizinin önümüzdeki sezon da sürmesi planlanıyor.

Melis Civelek ve Zeynep Soyata'nın yazdığı dizinin kadrosuna son olarak genç yıldız Onur Mahir katıldı. Fi dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Mahir, 'Yasak Elma'da Halit Argun'un (Talat Bulut) kızı Lila'nın (Ayşegül Çınar) zengin sevgilisi 'Kuzey' rolüne hayat verecek.

Dizide Lila'nın Kuzey'le çıkmasına dayısı Alihan (Onur Tuna) karşı çıkarken eski flörtü Emir (Serkan Rutkay Ayıköz) ise kıskançlık krizine girecek.



