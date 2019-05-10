Yasak Elma'ın o sahnesi pes dedirtti! Bizimle dalga mı geçiyorsunuz

FOX tv ekranlarında yaklaşık 3 sezondur devam eden bol entrika, aldatma ve ihtiras dolu dizi Yasak Elma, son bölümü ile 6 Mayıs akşamı ekrana geldi. Her bölümü sosyal medyada olay olan dizinin bir sahnesi ise bu kez izleyiciye 'siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz' dedirtti.

Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam gibi usta isimlerin yanı sıra Eda Ece, Onur Tuna ve Sevda Erginci gibi genç oyuncuların da olduğu dizi her pazartesi ekranlara geliyor. Dikkat çeken senaryosu ile reyting listesinde zirvede olan dizinin son bölümü yine sosyal medyanın diline düştü.

ENDER'İN EVLATLIK VERDİĞİ OĞLU...

Yasak Elma'ya geçtiğimiz bölümlerde Kaya Ekinci adında bir karakterin gelmesi ile dizi daha da karmaşık bir hal aldı. Barış Kılıç'ın canlandırdığı Kaya karakteri Halit'in yakın arkadaşı aynı zamanda Ender'in gençlik yıllarındaki ilk aşkı. Diziye yeni katılan karakterlerden biri ise Ender ve Kaya'nın bilinmeyen oğulları Yiğit... Kendisini evlatlık veren annesi Ender'den intikam almak için yemin eden Yiğit, holdingde işe girmek için saatlerde insan kaynakları departmanının kapısında bekler.