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  4. Yasak Elma Kaya geri mi dönüyor? Barış Kılıç geri dönecek mi? Yayıncı kuruluştan şaşırtan açıklama

Yasak Elma Kaya geri mi dönüyor? Barış Kılıç geri dönecek mi? Yayıncı kuruluştan şaşırtan açıklama

04.04.2021 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde daha önce yer almış olan Kaya karakteri için önemli bir iddia gündeme geldi. Bir dönem dizide rol aldıktan sonra ayrılmış olan Barış Kılıç'ın tekrardan diziye dahil olabileceği ihtimali uzun süredir konuşuluyordu. Çok merak edilen konuyla ilgili resmi açıklama, yayıncı kuruluş olan FOX TV tarafından yapıldı. Peki Yasak Elma Kaya geri mi dönüyor? Barış Kılıç geri dönecek mi? İşte FOX TV'den yapılan açıklama...

Yasak Elma Kaya geri mi dönüyor? Barış Kılıç geri dönecek mi? Yayıncı kuruluştan şaşırtan açıklama

FOX TV'de yayınlanan ve reytingleri alt üst eden Yasak Elma dizisinde daha önce yer alan Kaya karakterinin geri döneceği konuşuluyordu. Bir dönem dizide rol aldıktan sonra ayrılmış olan Barış Kılıç'ın tekrardan diziye dahil olup olmayacağı seyirciler tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili resmi açıklama, yayıncı kuruluş olan FOX TV tarafından yapıldı. Peki Yasak Elma Kaya geri mi dönüyor? Barış Kılıç geri dönecek mi?

YASAK ELMA KAYA GERİ Mİ DÖNÜYOR? BARIŞ KILIÇ DİZİYE GERİ DÖNECEK Mİ?

Yasak Elma, Kaya karakteri ile gündemde yer almaya devam ediyor. Pazartesi günleri FOX’ta yayınlanan “Yasak Elma” dizisi, izleyicileri ekrana kilitleyip, sürprizleri ile şaşırtmayı sürdürüyor.

Geçen sezon diziden ayrılmış olanj başarılı oyuncu Barış Kılıç, “Kaya” karakteriyle tekrardan diziye dahil olmaya hazırlanıyor. Kaya’nın diziye nasıl döneceği, dengeleri ne şekilde değiştireceği seyirci tarafından şimdiden merak konusu oldu.

BARIŞ KILIÇ KİMDİR?

21 Şubat 1978 tarihinde Malatya'da dünyaya gelmiş olan Barış Kılıç, 1983 yılında İstanbul‘a taşınmıştır. Mezun olduktan sonra yabancı dilini geliştirmek için Amerika‘ya gitmiştir. Bir süre burada kalıp yabancı dilini geliştirdikten sonra Türkiye’ye döndü ve Yeditepe üniversitesinde yüksek lisans yapmıştır.

Üniversite birinci sınıftan itibaren reklam filmlerinde oyunculuk yapmaya başlayan Kılıç, 1999 yılında bir oyuncu arkadaşı ile bir cips reklamı reklam filmi için seçmelere gittiğinde ona eşlik etmiştir. Bekleme salonunda beklerlerken oradaki cast direktörü seçmelere onun da girmesini istemiş ve seçilmiştir. 2004 senesinde “Bütün Çocuklarım” adlı dizi film ile Kadir İnanır, Jülide Kural, Filiz Taçbaş, Menderes Samancılar, Bahar Erdeniz, Almila Uluer, Ufuk Özkan, Işıl Sergen, Murat Yıldırım, Nil Erkoçlar, Demet Evgar ile birlikte oynayarak dizi film oyuncusu olmuştur.

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FOX Yasak Elma dizisi
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