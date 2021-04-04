Yasak Elma Kaya geri mi dönüyor? Barış Kılıç geri dönecek mi? Yayıncı kuruluştan şaşırtan açıklama

FOX TV'de yayınlanan ve reytingleri alt üst eden Yasak Elma dizisinde daha önce yer alan Kaya karakterinin geri döneceği konuşuluyordu. Bir dönem dizide rol aldıktan sonra ayrılmış olan Barış Kılıç'ın tekrardan diziye dahil olup olmayacağı seyirciler tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili resmi açıklama, yayıncı kuruluş olan FOX TV tarafından yapıldı. Peki Yasak Elma Kaya geri mi dönüyor? Barış Kılıç geri dönecek mi?

YASAK ELMA KAYA GERİ Mİ DÖNÜYOR? BARIŞ KILIÇ DİZİYE GERİ DÖNECEK Mİ?

Yasak Elma, Kaya karakteri ile gündemde yer almaya devam ediyor. Pazartesi günleri FOX’ta yayınlanan “Yasak Elma” dizisi, izleyicileri ekrana kilitleyip, sürprizleri ile şaşırtmayı sürdürüyor.

Geçen sezon diziden ayrılmış olanj başarılı oyuncu Barış Kılıç, “Kaya” karakteriyle tekrardan diziye dahil olmaya hazırlanıyor. Kaya’nın diziye nasıl döneceği, dengeleri ne şekilde değiştireceği seyirci tarafından şimdiden merak konusu oldu.

BARIŞ KILIÇ KİMDİR?

21 Şubat 1978 tarihinde Malatya'da dünyaya gelmiş olan Barış Kılıç, 1983 yılında İstanbul‘a taşınmıştır. Mezun olduktan sonra yabancı dilini geliştirmek için Amerika‘ya gitmiştir. Bir süre burada kalıp yabancı dilini geliştirdikten sonra Türkiye’ye döndü ve Yeditepe üniversitesinde yüksek lisans yapmıştır.