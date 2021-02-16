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Yasak Elma’nın yeni bölümünden sonra Şahika ve Hasan Ali’nin evliliği sosyal medyanın gündemine oturdu!

Seray Üstün Seray Üstün 16.02.2021 09:23 | Son Güncelleme:
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Yasak Elma’nın yeni bölümünden sonra Şahika ve Hasan Ali’nin evliliği sosyal medyanın gündemine oturdu!

Yasak Elma dizisinin 98. bölümünün yayınlanmasından sonra reyting listelerinde üt sıralarda yer alan proje sosyal medyanın gündemine oturdu. Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade ve Erdal Özyağcılar’ın paylaştığı dizinin son bölümüne özellikle Şahika ve Hasan Ali’nin evliliği damga vurdu. Sosyal medyanın mizah tutkunları bu gelişmeden sonra boş durmadı!

Sevilen dizi Yasak Elma Fox TV’de pazartesi geceleri seyircisini selamlamaya devam ediyor. Reyting listelerinde üst sıralarda kendine yer bulmayı başaran dizi sosyal medyanın da gündemine oturdu. Dizinin 98. bölümünde yaşanan gelişmeler sosyal medya kullanıcıların diline düştü.

yasak elma giriş

Yasak Elma dizisini yakından takip edenler Ender, Şahika ve Yıldız arasındaki entrika yumağına eminiz alışkındır. Ancak bilmeyenler için kısa bir özet geçelim istedik! Dizinin ilk sezonunda Ender ve Halit evlidir ve evliliğinin ihanet yüzünden bitmesini isteyen Ender Yıldız’la bir anlaşma yapar. Ender’in planları tutmasa da Yıldız ve Halit evlenir. Ardından ise ikili arasında sezonlar boyunca süren bir düşmanlık başlar. Ender ve Yıldız’ın bitmek bilemeyen çekişmesine sonrasında ise Şahika dahil olur. Güçlü kadınların hikayesini anlatan dizinin son bölümüne ise projeye sonradan dahil olan Erdal Özyağcılar’ın canlandırdığı Hasan Ali Kuyucu karakteri damga vurdu. Ata sporumuz olan yorumlardan Yasak Elma dizisi de nasibini aldı. İşte sosyal medyanın gündeminde yer edinen Yasak Elma yorumları...

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Daha önce izlememiş olanlar için ‘Yasak Elma’ dizisinin özetine hazır mısınız?Daha önce izlememiş olanlar için ‘Yasak Elma’ dizisinin özetine hazır mısınız?

YASAK ELMA’NIN 98. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Şahika’nın yaptığı kusursuz plan, Hasan Ali’yi köşeye sıkıştırmaya yetecektir. Ender hisseleri geri alana kadar Şahika’nın bir süre daha saklanması gerekiyordur. Ender ve Şahika, Hasan Ali’nin yaptıklarının intikamını sadece hisseleri geri alarak yapmayacak ve ona çok büyük bir ders vereceklerdir. Ender, Hasan Ali Kuyucu'yu elindeki görüntülerle tehdit etti ve şirketteki hisselerini istedi. Ancak Hasan Ali'nin "Hisseler ancak aynı soyadı taşıyan bir kişiye devredilir" sözüne ise Ender "Evleneceğiz" yanıtını verdi. Final sahnesinde ise Ender'le evlendiği sanan Hasan Ali, Şahika'yla evlendiğini anlayınca büyük şok yaşadı.

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